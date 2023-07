Le Onomo Casablanca City Center est fier d’annoncer l’arrivée imminente de l’événement musical le plus envoûtant de l’été : l’Onomo Summer Fest. Cette rencontre musicale, tant attendue, se tiendra le 9 juillet de 15h à minuit dans l’enceinte de l’hôtel, offrant une occasion unique de découvrir et d’apprécier les rythmes enivrants de l’Afrohouse, l’Afrobeat et l’Amapiano.

L’Onomo Summer Fest est une célébration vibrante de la richesse et de la diversité de la musique africaine contemporaine, qui mettra en lumière certains des genres musicaux les plus en vogue du continent, offrant aux mélomanes et aux amateurs de danse une expérience immersive et inoubliable. Avec une programmation soigneusement sélectionnée, mettant en vedette des artistes renommés et émergents, l’Onomo Summer Fest promet d’être un véritable festival de sons et de rythmes africains, avec des DJ artistes talentueux tels que Uncle Waffles, MR ID, Nadia Keira, Ginger Boy, Asna, Maro, Big Kid, Black Charles.

L’Onomo Summer Fest se déroulera dans un cadre exceptionnel, et spécialement au niveau de la terrasse du Onomo Casablanca City Center, sous les étoiles de Casablanca. Cet hôtel moderne et sophistiqué offre un espace idéal pour accueillir cet événement musical d’envergure, avec des installations de classe mondiale et une acoustique impeccable.

Les billets pour l’Onomo Summer Fest sont disponibles dès maintenant sur notre site web officiel Onomo-Officiel et sur Onomo-Guichet.ma.