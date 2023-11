Le Congrès annuel des professionnels du tourisme français se tiendra en avril prochain à Rabat, selon l’Office national marocain du tourisme (ONMT). « Les responsables de l’organisation du Seto, qui regroupe les 70 plus grands tour-opérateurs du marché français, sont actuellement à Marrakech à l’initiative de l’Office National Marocain du Tourisme. À l’issue de leur première journée au Maroc, ils ont d’ores et déjà annoncé l’organisation en avril prochain de leur congrès annuel à Rabat, en gage en leur confiance et du potentiel de développement de la destination touristique Maroc », indique un communiqué de l’Office.

LNT avec MAP

