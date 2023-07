L’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE) a annoncé, mardi, la mise en exploitation commerciale globale du parc éolien de Boujdour de 300 MW et basculement au 400 kV du réseau du Sud. Le Maroc franchit une autre étape importante dans son engagement d’accélération de sa transition énergétique en mettant en service la totalité des éoliennes du parc éolien de Boujdour, soit le huitième 8 ème projet éolien concrétisé dans les provinces sud du Maroc et 14 ème au niveau national, concomitamment à la mie en service du plus grand poste de transformation Boujdour II « 400/225 kV », indique l’ONEE dans un communiqué.

Ces réalisations démontrent la détermination de l’ONEE et ses partenaires de continuer à collaborer étroitement pour promouvoir le modèle marocain en transition énergétique durable et confirmer davantage le positionnement international du Maroc dans le podium des grands pays modèles dans la lutte contre le changement climatique, souligne la même source. Le renforcement du réseau du Sud par la mise en service globale du poste Boujdour II « 400/225 kV », à travers notamment le basculement en 400 kV de l’ensemble des nouvelles installations y construites (lignes 225kV et lignes 400 kV, Autotransformateurs, …etc.) représente un nouveau tournant dans l’amélioration significative de l’infrastructure électrique du Maroc et de ses provinces du Sud. Grâce à cette mise à niveau, la capacité de transmission d’électricité du réseau du Sud du Maroc sera rehaussée, permettant ainsi un meilleur service de transport et de distribution d’électricité plus efficace et fiable et ce sur de longues distances, poursuit l’ONEE, notant que cette nouvelle amélioration jouera un rôle crucial dans l’établissement d’un réseau électrique résilient, garantissant une alimentation stable et de qualité pour les résidents et les industriels de la région du Sud.

En outre, la mise en service du parc éolien de Boujdour pour une capacité de 300 MW marque également une étape importante vers l’atteinte des objectifs ambitieux que le Maroc s’est fixé à l’horizon 2023 en matière de part d’énergies renouvelables dans le mix électrique. Développé dans le cadre de la production privée de l’électricité, après adjudication du grand appel d’offres international du programme éolien Intégré 850 MW, et avec un investissement global d’environ 3,9 milliards de dirhams (MMDH) et une production annuelle s’élevant à plus de 1.590 GWh (un facteur de charge avoisinant 60%), l’électricité produite sera fournie par la société de projet « Boujdour Wind Fram » et facturée sa totalité à l’ONEE conformément au contrat PPA en vigueur et ce, au tarif parmi les plus bas au monde. Ce nouveau parc éolien se positionne comme une centrale majeure de production d’énergie propre, capable de répondre aux besoins énergétiques de milliers de foyer marocains tout en réduisant significativement les émissions de gaz à effet de serre (environ 1.145 000 tCO2/an).

Ces réalisations confirment la position du Maroc en tant que leader régional dans la promotion des énergies propres et durables. S’exprimant au sujet de ces réalisations, le directeur-général de l’ONEE, Abderrahim El Hafidi, cité dans le communiqué, a déclaré que « la mise en service du parc éolien de Boujdour et le basculement au 400 kV du réseau du Sud constituent concrètement des étapes clés dans notre engagement continu envers un avenir énergétique plus durable ». « Ces projets reflètent notre détermination dans la contribution de réduction de l’empreinte carbone de notre pays et la construction d’un avenir durable pour le Maroc », a-t-il ajouté. ET de noter que le Maroc continue de jouer un rôle pionnier en Afrique du Nord en matière de développement durable et d’énergies renouvelables. Ces réalisations marquent le début d’une nouvelle ère pour le secteur énergétique marocain et contribuent à la prospérité économique tout en préservant l’environnement.

LNT avec Map

