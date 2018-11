PARTAGER ONCF : Mise en service du doublement complet de la voie Casablanca-Marrakech et de la gare Casa-Voyageurs

L’Office national des chemins de fer (ONCF) a annoncé, jeudi à Marrakech, la mise en service effective du doublement complet de la voie entre Casablanca et Marrakech ainsi que de la nouvelle gare Casa-Voyageurs.

La réalisation de ces deux projets ont pour objectif de répondre à l’augmentation du trafic voyageurs et marchandises, augmenter la cadence au niveau de l’axe Casablanca-Marrakech et d’améliorer la régularité et la qualité du service ainsi que la sécurité des circulations ferroviaires et routières.

Dans une déclaration à la MAP, le directeur général de l’ONCF, Mohamed Rabie Khlie, a affirmé que la réalisation de ces infrastructures ferroviaires s’inscrit dans le sillage de l’inauguration jeudi dernier, par SM le Roi Mohammed VI, du Train à Grande Vitesse (TGV) « Al Boraq » ainsi que le lancement des gares dédiées aux TGV de Rabat-Agdal, Tanger, Kénitra, outre les nouvelles gares d’Oujda et de Benguerir, soulignant que « la grande vitesse vient aujourd’hui comme une locomotive pour tirer tout le reste en terme de concept de voyage ».

L’ONCF, qui a vu le nombre de voyageurs passer de 13 millions en 2000 à 38 millions en 2017, « s’est engagé durant les sept dernières années sur des projets très structurants ayant contribué à régler le problème de saturation du réseau ferroviaire », a rappelé M. Khlie, notant que la mise en service de l’ensemble de ces chantiers est à même de métamorphoser l’offre ferroviaire.

« Il s’agit d’étendre le concept de voyage « Al Boraq » à l’axe Casablanca-Marrakech et Casablanca-Fès en profitant de la performance de l’infrastructure disponible », a-t-il expliqué, assurant que les passagers gagneront ainsi une heure sur le trajet Casablanca-Marrakech et pourront parcourir la distance entre Rabat et Casablanca en 55 minutes.

Le doublement complet de la voie Casablanca-Marrakech, qui a nécessité 3 millions de journées de travail, a été initié en deux phases. La première, qui a été achevée en décembre 2013, a porté sur 34 km de voies doublées et 80 km de voies renouvelées (600 MDH), tandis que la 2ème phase a été marquée par 140 km de voies doublées, 40 km de tracé amélioré, 2 viaducs et 20 ponts rails (2 MMDH), a-t-il fait observer dans une conférence de presse à Marrakech à l’issue d’une visite dans les différentes installations de la nouvelle gare de Casa-voyageurs.

Pour optimiser les mesures de sécurité, il a été procédé à la suppression de 60 passages à niveau et la réalisation de 420 km clôture de la ligne, a-t-il dit, précisant que 6,5 millions de tonnes de gaz à effet de serre ont été évitées.

Pour sa part, le chef de division du marketing voyageurs, Bechari Nacera, a présenté la nouvelle offre commerciale de l’ONCF baptisée « Al Atlas » et qui couvre l’axe Casablanca-Fès, Casablanca-Marrakech et Fès-Marrakech, faisant savoir que cette offre a été conçue dans le but d’améliorer le confort des passager à travers l’augmentation progressive de la fréquence des trains, la réduction du temps de parcours, la remise à niveau des trains, la mise en place de tarifs avantageux, l’extension de la réservation à la deuxième classe, ainsi que l’attribution de numéros de siège pour chaque voyageur permettant de garantir des places assises pour chaque passager.

LNT avec MAP