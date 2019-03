PARTAGER OMT : Le secteur du tourisme appuie fortement l’autonomisation des femmes

Les femmes, que ce soit dans le secteur public ou privé, tirent parti du potentiel du secteur du tourisme, qui leur permet d’acquérir une indépendance financière, de combattre les stéréotypes et de monter leur propre activité d’entreprise, selon les conclusions préliminaires d’un rapport de l’Organisation mondiale du tourisme (OMT).

Les femmes représentent la majorité de la main-d’œuvre touristique à l’échelle mondiale, alors que le tourisme offre davantage de possibilités en matière d’entrepreneuriat des femmes que le reste de l’économie et que les politiques de tourisme font une place de plus en plus importante à l’égalité des sexes, indique un communiqué de l’OMT, organisation onusienne basée à Madrid.

Elaboré en collaboration avec ONU-Femmes, l’Agence allemande de coopération internationale (GIZ), le Groupe de la Banque mondiale et Amadeus, l’étude intitulée « Global Report on Women in Tourism, Second Edition » (Rapport mondial sur les femmes dans le tourisme, deuxième édition), montre aussi que de plus en plus de femmes bousculent les stéréotypes sexistes dans le secteur.

« Au Maroc, pour la première fois, des femmes ont obtenu une licence pour être guide touristique. Au Royaume-Uni, une compagnie aérienne a multiplié par deux le nombre des femmes pilotes qu’elle emploie. En Ouganda, l’Association des hôteliers est dirigée par sa première Présidente, Jean Byamugisha », souligne le rapport de l’OMT qui sera publié dans son intégralité à l’automne 2019.

La technologie est également un facteur important d’émancipation, en élargissant les possibilités de formation pour les femmes et en stimulant l’entrepreneuriat grâce à un accès facilité au marché du tourisme, relève le document.

Dans le domaine public, les responsables de l’élaboration des politiques ont pris conscience de l’importance de l’égalité des sexes dans le tourisme, en mettant en place des mesures pour que les femmes obtiennent leur juste part des retombées de cette activité.

Cité dans le communiqué, le secrétaire général de l’OMT, Zurab Pololikashvili, a souligné que « le tourisme est à la pointe de l’autonomisation des femmes partout dans le monde », ajoutant que l’Organisation « est résolument attachée à œuvrer en faveur de l’objectif 5 des Objectifs de développement durable énoncés par les Nations Unies – l’autonomisation des femmes et des filles – et à veiller à ce que le tourisme continue d’être en première ligne des efforts pour l’égalité des sexes ».

