OMPIC : la région Casablanca-Settat en pole position en matière de création d'entreprises

Les nouvelles immatriculations au registre de commerce ont atteint quelque 41.245 créations de personnes morales en 2017, soit une évolution de plus de 3% par rapport à 2016, selon des chiffres de l’Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC).

Les formes juridiques les plus prédominantes sont la SARL et la SARL à associé unique qui représentent respectivement 50,5 et 47,8% du total des créations d’entreprises personnes morales, indique l’Office dans un rapport sur le bilan de création d’entreprises au Maroc durant 2017 et les activités relatives au registre commercial central.

Concernant la répartition régionale des entreprises créées, la région Casablanca-Settat est toujours en pole position dans le classement des régions qui attirent le plus de créations d’entreprises avec une part de 36%, suivie des régions Rabat-Salé-Kénitra (15%), Tanger-Tétouan-Al Hoceima (11%) et Marrakech-Safi (11%).

La création des entreprises individuelles (personnes physiques) a connu une évolution de +8% par rapport à l’année 2016. Ainsi, 38.065 entreprises individuelles (personnes physiques) ont été immatriculées contre 35.118 en 2016, souligne le rapport, notant que la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima vient en tête (21%), suivie de la région de l’Oriental (16%) et en troisième position la région de Casablanca-Settat (10%).

Dans le cadre de ses activités liées au registre central du commerce, le rapport fait savoir que l’OMPIC centralise tous les documents juridiques relatifs à la création et à la vie des entreprises et qu’en 2017 il en a reçu plus de 279.600 documents (Statuts, PVs, modèles de création et de modification), dont 51.096 déclarations de modification au registre de commerce pour les entreprises personnes morales et 20.400 déclarations de modification en ce qui concerne les personnes physiques immatriculées au registre de commerce.

Quant aux intentions de création d’entreprises, 73.451 demandes de noms commerciaux ont été délivrées par l’OMPIC en 2017, enregistrant un taux d’évolution de +3%, précise l’Office, ajoutant que 88% de ces demandes concernent des intentions de création d’entreprises personnes morales.

S’agissant des formes juridiques les plus sollicitées par les demandeurs des noms commerciaux, ce sont la SARL et la SARL à associé unique qui représentent respectivement 50 et 46% du total des intentions de création des entreprises, tandis que trois secteurs sont couverts par 72% des demandes de noms commerciaux, notamment ceux des services, du commerce et du BTP avec des parts respectives de 33, 23 et 16%.

En outre, plus de 166.00 Etats de synthèse relatifs à l’exercice 2016 ont été centralisés par l’OMPIC au cours de cette année et ont été mis en ligne à partir de septembre 2017 via la plateforme des services en ligne de l’OMPIC : www.directinfo.ma, selon la même source.

LNT avec Map