Omar Hilale élu Président du Comité de la Charte des Nations Unies

L’Ambassadeur, Représentant Permanent du Royaume du Maroc, M. Omar Hilale, a été élu, mardi 20 février, à l’unanimité des 193 Etats membres des Nations unies, en tant que Président du Comité Spécial de la Charte des Nations Unies et du raffermissement du rôle de l’Organisation, pour l’année 2018.

Ce Comité, qui réunit l’ensemble des Etats Membres et observateurs des Nations Unies, revêt une haute importance dans le cadre de l’architecture juridique onusienne. C’est un organe subsidiaire de l’Assemblée Générale des Nations Unies, chargé d’examiner et de formuler des recommandations pour encourager le développement progressif du droit international et renforcer le respect des dispositions de la Charte de l’Onu.

Cet organe onusien accorde une attention particulière à l’examen des propositions relatives au maintien de la paix et de la sécurité internationales, au règlement pacifique des différends, à la coopération entre l’ONU et les Organisations internationales et régionales, ainsi qu’à la réforme des Nations Unies et à l’assistance aux Etats tiers touchés par l’application de sanctions.

La présidence par le Maroc du Comité de la Charte des Nations Unies conforte sa stature internationale en tant que pays respectueux du droit et de la légalité internationale, ainsi que des dispositions de la Charte des Nations Unies.

L’examen de la thématique de la session du Comité, qui se tient du 20 au 28 février, « Echange d’information sur les pratiques des Etats concernant le recours aux négociations et aux enquêtes », permettra au Maroc de partager son expérience en la matière.

