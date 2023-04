Yassin est passionné d’histoire. Etant né à l’étranger, il a toujours été à la recherche de ses racines. « Connaître d’où l’on vient, surtout pour quelqu’un ne vivant pas dans son pays d’origine, est très important selon moi », nous explique-t-il.

Il y a quelques années, il a décidé de lancer un blog sur les réseaux sociaux pour « mettre en avant toutes mes pensées et partager avec le public ». Cela lui a permis de découvrir qu’il n’était pas seul à avoir cette passion à l’histoire.

Dans son blog Old Morocco (www.instagram.com/oldmaghrib), il publie des photos et images d’époque, accompagnées de capsules historiques. Entretien.

La Nouvelle Tribune : D’où vient votre intérêt pour l’histoire du Maroc ?

Le fait d’avoir grandi ailleurs que dans mon pays d’origine est la principale raison pour laquelle j’ai commencé à m’intéresser à l’histoire du Maroc. Mon grand-père et mon père depuis mon jeune âge m’ont toujours raconté comment le Maroc d’autrefois était beau. Je visitais le Maroc que l’été, donc j’avais donc deux visions du pays : celle de mon grand-père et mon père, et celle de mes vacances estivales. En partant à la quête de mes origines, je trouvais de vieilles photos de villes marocaines et mon père m’aidait à les situer. Petit à petit, à force de visiter le Maroc, je commençais moi-même à reconnaître les lieux.

J’ai finalement fini par comprendre pourquoi on me disait que le Maroc avait beaucoup changé. Ce qui est merveilleux à travers ces photos, c’est qu’il nous est possible de voyager à travers elles. Grâce à ce qu’on me racontait quand j’étais jeune, je sentais une certaine nostalgie. Je me rappelle plus exactement à quel âge, mais j’ai commencé à collecter des vieilles photos un peu partout ; mon père en possédait déjà beaucoup. J’ai parcouru énormément de souks au Maroc et on y trouve nombre de pépites.

J’ai fini par trouver une passion pour le vintage. Le Maroc a une riche histoire et c’est ce qui m’a motivé depuis de nombreuses années.

Comment décririez-vous votre vision de l’histoire du Maroc ?

Le Maroc a une très vieille et magnifique histoire. L’histoire marocaine est ce qui décrit notre identité et nous devons en être fiers. Le Maroc possède une riche histoire de plus de 1000 ans, avec les différentes conquêtes, sans oublier les différentes dynasties qui se sont succédé depuis des centaines d’années. Le Maroc est l’un des pays qui a l’une des plus anciennes monarchies au Monde. Il ne faut surtout pas oublier la riche culture historique que nous avons et qui s’est transmise de génération en génération.

Quels sont les événements historiques du Maroc que vous jugez les plus marquants ?

Selon moi, l’un des événements les plus marquants de l’histoire du Maroc serait l’ère de la dynastie des Idrissides. Cette dynastie qui a régné sur le Maroc pendant plus d’un siècle a énormément marqué l’histoire, car tout d’abord c’est durant cette époque que la ville impériale de Fès a été fondée. Le développement Fès est allé de pair avec cette dynastie. On y a construit la plus ancienne université du monde dans cette même ville, et de nombreux vestiges historiques qui existent encore ont été édifiés à cette époque. Cette ère aura beaucoup marqué le destin du Maroc.

Quels sont les principaux défis que vous rencontrez en essayant de raconter l’histoire du Maroc de manière précise et accessible à un large public ?

Une des principales difficultés que je rencontre pour raconter l’histoire à travers des images est d’essayer d’être le plus bref possible. Le Maroc possède une grande histoire et souvent, pour respecter le format des réseaux sociaux il faut être le plus court possible, car il y a une limite de caractère. J’essaye d’être le plus bref possible pour essayer de donner au maximum de mes capacités une idée générale en format de capsule historique. Il y a tellement à dire et on pourrait écrire un roman !

Quels conseils donneriez-vous à quelqu’un qui souhaite en apprendre davantage sur l’histoire du Maroc ?

Tout d’abord, il faut être passionné car ce n’est pas facile de trouver des ouvrages qui parlent de l’histoire du Maroc. Il faut faire énormément de recherche et creuser le plus possible. Pour ma part, j’ai beaucoup échangé avec des gens passionnés d’histoire qui me partagent leurs anecdotes et les trouvailles qu’ils ont faites. Cela m’a permis de développer mes connaissances.

Selon vous, quelle est l’importance de préserver le patrimoine historique et culturel du Maroc ?

Le Maroc possède une riche histoire qui fait partie de notre identité et il est important de la préserver. Derrière chaque aspect de notre culture se cache un contexte historique. Il est important de transmettre notre patrimoine historique aux générations futures. Avec les photos que je publie, je crois que c’est une belle façon de faire découvrir au public l’histoire.

Comment cela peut-il être accompli ?

Je crois qu’avec ce que je fais, je participe indirectement à la préservation du patrimoine historique et culturel. L’histoire de notre pays doit aussi plus être mise de l’avant pour la préserver. Chacun qui a une voix doit utiliser les moyens qu’il a pour participer au partage des connaissances.

Comment votre travail en tant que blogueur peut-il contribuer à sensibiliser le public aux questions historiques et culturelles du Maroc ?

Quand j’ai commencé ce travail, on ne parlait pas beaucoup d’histoire sur les réseaux sociaux. Aujourd’hui, de nombreuses personnes communiquent avec moi, me partagent des trouvailles ou des faits historiques. Je trouve que les gens s’intéressent de plus en plus à l’histoire, surtout les jeunes. Partager tout cela sur les réseaux sociaux est une excellente idée car ce sont eux les premiers consommateurs et ce sont eux qui participent à préserver le patrimoine.

Je crois qu’avec ce que je fais, je motive les gens à faire des recherches et à s’intéresser à l’histoire de leur pays. Et si je peux participer, le public aux questions historiques, j’en suis énormément fier.

Propos recueillis par Hamza Elgoumhi

