OLA Energy Maroc poursuit et renforce son engagement pour le football, et réitère sa confiance envers le Raja Athletic Club (RCA)

OLA Energy, Leader Africain de la distribution des produits Hydrocarbure et le Raja Athletic Club (RCA), l’un des meilleurs clubs de football Africain, ont consolidé leur partenariat par un accord de sponsoring. En vertu de cet accord, OLA Energy deviendra l’un des sponsors principaux du club dès la reprise de la phase retour de la BOTOLA PRO saison 2019/2020 et pour toute la saison 2020/2021.

Le logo OLA Energy apparaîtra sur le devant des kits d’entraînement et des maillots de l’équipe du RCA pour tous les matches du club, y compris la BOTOLA PRO et la Coupe du trône jusqu’à la fin de saison 2021. En plus d’être sponsor de maillot, l’accord prévoit une grande visibilité sur le terrain pour les matchs à domicile ainsi que d’autres droits marketing. Le Raja Athletic Club possède l’un des meilleurs records de football parmi les clubs Africains.

La constance, l’esprit sportif et la fidélité des fans de l’équipe ont joué un rôle déterminant dans la décision d’OLA Energy de s’associer au RCA. OLA Energy et le Raja Club Athletic travailleront ensemble pour atteindre les fans du monde entier et tirer parti de l’incroyable succès de l’équipe. Outre les partenariats avec certains des plus grands clubs de football, OLA Energy est également un partenaire de premier plan d’événements sportifs dans les domaines du sport automobile, volley-ball et le tennis.

LNT avec CP

À propos d’OLA Energy

Les valeurs fondamentales d’OLA Energy sont fermement ancrées en Afrique.

Notre présence dans 17 pays africains fait de nous un membre éminent des communautés où nous opérons, contribuant à leur développement économique et social, et donc à celui du continent dans son ensemble. Fidèle à nos origines africaines, OLA Energy s’efforce d’être un Groupe Africain responsable, opérant conformément aux principales valeurs éthiques africaines ; intégrité ; honnêteté et équité. Au fil des ans, OLA Energy est devenu un acteur majeur en Afrique, employant plus de 1 500 employés diversifiés, générant une estimation de 20 000 emplois indirects dans les pays d’opérations et visité par jusqu’à 250 000 clients par jour.

Avec plus de 1200 stations-service, 8 usines de mélange, plus de 60 terminaux de carburant et une présence dans plus de 50 aéroports à travers l’Afrique, nous sommes fiers de maintenir et d’étendre notre portée sur le continent africain.

A propos du Raja Club Athletic

Club de football fondé en 1949 et présidé depuis septembre 2018 par Jawad ZIYAT, Le RCA, connu par son style de jeu, est considéré comme le plus grand club de football au Maroc, c’est la première équipe arabe, à atteindre la finale de la coupe du monde des clubs. Classé par la CAF à la 3e place des meilleurs clubs africains du 20-ème siècle, après Al Ahly SC et Zamalek SC, le Raja est également, avec 16 trophées, le club marocain le plus titré du 21-ème siècle. Aujourd’hui, le Raja est le 5ème club le plus couronné en Afrique avec 8 titres en compétitions officielles. Le Raja est connu par son assise très populaire et présence sur les réseaux sociaux : FB avec plus 4,5 millions de fans, 1.2 millions sur Instagram, 220K sur twitter et Plus de 380k sur YouTube.