Le Royaume du Maroc a été désigné pays hôte de la 35è édition de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN-2025), à l’issue du vote des membres du Comité exécutif de la Confédération africaine de football (CAF), réunis mercredi au Caire.

La réunion s’est déroulée en présence du président de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), Fouzi Lekjaa, membre du Comité exécutif de la CAF.

Après le retrait des candidatures de l’Algérie, du duo Nigeria-Bénin et de la Zambie, il ne faisait plus aucun doute que la candidature du Maroc allait être retenu par le comité exécutif de la Confédération africaine de football (CAF) pour l’organisation de l’édition 2025 du prestigieux tournoi continental de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN).

Ainsi, le Maroc aura l’honneur d’accueillir la CAN 2025, une opportunité qui découle des récentes performances remarquables de l’équipe nationale (notamment en tant que demi-finalistes lors de la Coupe du Monde 2022 au Qatar) et de la santé florissante de la Fédération nationale de football. Il faut remonter à 1988, la dernière fois où le Maroc avait été choisi en tant que pays hôte, ce qui signifie qu’il a fallu près de quatre décennies pour que la CAN revienne sur le sol marocain. Inévitablement, cette décision suscite une immense joie et une grande fierté au sein de la population marocaine.

