Le déficit commercial du Maroc a enregistré une réduction de 7,2% à fin septembre 2023, atteignant plus de 215,78 milliards de dirhams, par rapport à la même période l’année précédente, selon l’Office des changes. Cette amélioration est attribuable à la baisse des importations de 4% à plus de 530,94 milliards de dirhams, et des exportations de 1,6% à 315,15 milliards de dirhams. Le taux de couverture a également augmenté de 1,4 point pour s’établir à 59,4%, contre 58% l’année précédente. Cette réduction des importations est principalement due au recul des achats de produits énergétiques, de demi-produits et de produits bruts.

La facture énergétique a diminué de 20,9%, s’établissant à 91,03 milliards de dirhams à fin septembre 2023 par rapport à 115,09 milliards de dirhams à fin septembre 2022. Les importations de demi-produits ont chuté de 13,3% en raison de la baisse des achats d’ammoniac. Les importations de produits bruts ont également diminué de 25,5%. En revanche, les importations de biens d’équipement ont augmenté de 14%, tandis que les importations de produits finis de consommation ont connu une hausse de 12,9%.

En ce qui concerne les exportations, la croissance a été observée principalement dans le secteur de l’automobile (+33,1%), de l’électronique et de l’électricité (+30,7%) et du textile et du cuir (+7,2%).

Par ailleurs, les transferts de fonds des Marocains résidant à l’étranger (MRE) ont atteint environ 86,89 milliards de dirhams à fin septembre 2023, enregistrant une hausse de 5,4% par rapport à la même période en 2022.

En ce qui concerne les Investissements Directs Étrangers (IDE), le flux net a connu une baisse de 44,4% à plus de 11,2 milliards de dirhams à fin septembre 2023 par rapport à la même période en 2022. Les recettes des IDE ont diminué de 22,3% à 23,53 milliards de dirhams, tandis que les dépenses ont augmenté de 21,8%. Les investissements directs marocains à l’étranger (IDME) se sont élevés à 19,289 milliards de dirhams pour les neuf premiers mois de 2023, avec une progression des cessions de ces investissements à 12,18 milliards de dirhams. Le flux net des prises de participation, en dehors des instruments de dette intragroupe et des bénéfices réinvestis, a baissé de 616 millions de dirhams.

LNT

