L’Office des Changes a mis en ligne quatre brochures numériques sur les facilités et avantages change accordés aux personnes physiques.

Ces supports d’information numériques mettent en avant les facilités et les avantages accordés par la réglementation des changes aux personnes physiques : Marocains Résidents, Marocains du Monde, étrangers résidents et étrangers non-résidents.

Les utilisateurs peuvent retrouver les informations nécessaires concernant l’ouverture de comptes en dirhams convertibles ou en devises, l’investissement en devises, la participation dans des sociétés étrangères ou marocaines, ou encore les montants des différentes dotations (touristique, scolarité, pèlerinage, etc.).

Les brochures listent également les règles de différentes opérations, qui traitent des transferts d’argent entre le Maroc et l’étranger : salaires, importations, frais de séjour, etc.

La mise en ligne de ces brochures numériques vient enrichir les supports d’information digitalisés de l’Office des Changes et diversifier ses canaux de transmission de l’information.

Liste des brochures :

