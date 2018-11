PARTAGER Une œuvre originale de JonOne à la BNRM

Mardi 13 novembre 2018, le voile sera levé sur une œuvre artistique de haut niveau signé « JonOne ». Il s’agit d’une peinture dédiée à la tour de la Bibliothèque Nationale du Royaume du Maroc, réalisée sur commande du ministère de la Culture et de la Communication.

La peinture en question, de haute valeur artistique et esthétique et mesurant 300 mettre carré, est la plus gigantesque toile de son genre parmi les œuvres de JonOne, artiste américain de renommée internationale.

A cette occasion, la Fondation Nationale des Musées et le Musée Mohammed VI d’Art Moderne et Contemporain organiseront, avec le soutien de la Fondation Montresso, une exposition en hommage à l’artiste américain sous le titre « illuminer le futur ».

Cette exposition sera ouverte au public au Musée Mohammed VI d’Art Moderne et Contemporain du 13 novembre 2018 au 14 février 2019.

LNT avec CDP