Octobre Rose : Women Secret lance une collection de lingerie pour les femmes atteintes du cancer du sein

Chaque année, 458.000 personnes décèdent suite au cancer du sein et au cours de sa vie, une femme sur neuf sera touchée par la maladie. Des chiffres qui nous alarment. De ce fait, le mois d’octobre est, dans le monde entier, consacré à la lutte contre cette maladie. Il la met en lumière, favorise la prise de conscience autour du dépistage précoce et fait connaître à tous, les traitements ainsi que les soins palliatifs existants. Il est important de parler au nom de « tous » car, nous avons souvent tendance à le négliger du fait de son inusité, mais les hommes aussi ont des seins, et peuvent donc également être concernés par le cancer. Les statistiques démontrent que moins de 1% de tous les cancers du sein affectent les hommes, c’est donc rare mais pas impossible.

Tous les ans pour octobre rose, les marques se mobilisent pour apporter leur soutien et lutter contre ce mal, à travers de belles idées aussi symboliques qu’utiles pour montrer leur engagement. Women Secret – une marque espagnole de sous-vêtements, de vêtements de nuit et de maillots de bain pour femmes- est engagée depuis plus de 20 ans dans des causes de solidarité liées à des questions qui concernent les femmes. Cette année, c’est en collaboration avec les Amis du Ruban rose- une association qui agit pour accompagner les femmes atteintes d’un cancer- que la marque lance au Maroc la collection « Post-Surgery Bras », sous le thème : #WSMarocCares #ThingsThatDoMatter. Une partie des bénéfices sera directement reversée à l’association.

Même atteintes d’un cancer, les « guerrières » -comme les appelle fièrement Latifa Cherif, présidente de l’association « les amis du ruban rose » – sont avant tout des femmes, et la lingerie n’est autre que l’essence même de la féminité. C’est ce qu’une femme porte en premier chaque matin, c’est le vêtement qui est au plus près de son intimité et c’est ce qui contribue intrinsèquement à la faire se sentir belle, désirable et attirante. Ainsi, dans le cadre de l’initiative solidaire de la marque pour accompagner les femmes atteintes et opérées d’un cancer du sein, la collection « Post-Surgery Bras », crée en 2013 arrive enfin au Maroc. Elle est composée de deux modèles de soutien-gorge (en microfibre et coton avec détails en dentelles, en différentes couleurs) et leurs culottes assorties, deux modèles de maillot de bain (bikini et une pièce) et enfin, le plus important, une gamme de soutien-gorge en coton post chirurgical, pour les femmes ayant subi une mastectomie.

Cette collection est féminine, confortable et relativement abordable (comparée en terme de prix, à tout autre soutien-gorge de Women Secret). Conçue en collaboration avec, entre autre, des spécialistes de gynécologie et de mastologie oncologiques, la collection « Post-Surgery Bras » s’adapte aux besoin des femmes, non seulement sur le plan médical mais aussi psychologique et social. En effet, elle leur permet de varier les modèles en fonction des situations, et surtout d’acheter leur lingerie dans un établissement « normal », qui ne les font pas se sentir différentes des autres femmes. « Women Secret veut contribuer à ce que la vie quotidienne des femmes qui ont souffert de cette maladie soit plus facile et plus supportable afin qu’elles ne renoncent pas à leur féminité et restent elles-mêmes, sous toutes leurs facettes : des femmes, des épouses, des mères », déclare Malak Kettani, Directrice générale de KMS invest, Master franchisée Women Secret.

« Les Amis du Ruban Rose », œuvre à travers un travail formidable, pour améliorer le quotidien des femmes atteintes d’un cancer du sein. Elle réunit aujourd’hui des femmes en rémission, d’autres récemment atteintes, des médecins de plusieurs spécialités et des bénévoles afin de donner un message d’espoir, celui de la vie après le cancer. Car être malade n’est pas une fatalité, le cancer est un combat, et aucun combat n’est jamais perdu d’avance. Alors, prévenez, sensibilisez, dépistez, apprenez les pratiques nécessaires afin qu’il ne soit pas trop tard et auquel cas, entourez-vous, battez-vous et soignez-vous mesdames !

Tazi Aicha