Le chiffre d’affaires du groupe OCP, leader mondial sur le marché des fertilisants, s’est établi à 19,28 milliards de dirhams (MMDH) au deuxième trimestre de 2023, contre 30,69 MMDH réalisés au T2-2022.

« Les variations à la baisse du second trimestre 2023 comparées à 2022, sont dues à la hausse exceptionnelle des prix en 2022 et restent relativement stables en comparaison au chiffre d’affaires du second trimestre 2021 », explique le groupe dans un communiqué.

S’agissant des résultats du premier semestre 2023, ils sont en recul, impactés par les conditions de marché durant la période, qui a connu une baisse des prix au niveau mondial et un décalage de la demande vers la seconde moitié de l’année, dû à la volatilité des prix et impacté par les stocks précédemment constitués avec des prix élevés de matières premières, fait savoir la même source.

Parallèlement, le groupe poursuit ses efforts d’investissement pour le développement industriel avec des dépenses atteignant plus de 6,38 MMDH au deuxième trimestre 2023 contre 4,86 MMDH à la même période de l’année précédente.

Côté perspectives, le second semestre montre déjà un rattrapage soutenu par une reprise de la demande et des niveaux de prix stabilisés, souligne l’OCP, ajoutant que le S1-2023 n’est pas une indication de la performance annuelle attendue, mais montre uniquement un décalage de meilleures performances vers le second semestre.

LNT avec Map

