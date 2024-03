À fin décembre dernier, le chiffre d’affaires d’OCP s’est élevé à 91 277 MDH, contre 114 574 MDH enregistrés l’année précédente. Cette baisse est principalement due à la diminution des prix de vente dans toutes les catégories de produits par rapport aux prix exceptionnels de 2022. Au seul quatrième trimestre de 2023, le CA a connu un pic de 30,2 MMDH, fait savoir le groupe, notant que cette hausse est due à des conditions de marché dynamiques ayant entraîné une augmentation significative des ventes. Pour le PDG du Groupe, Mostafa Terrab, les résultats du quatrième trimestre ont contribué à une performance solide pour l’ensemble de l’année, malgré des conditions de marché marquées par une baisse significative des prix des produits phosphatés par rapport aux niveaux exceptionnels de 2022.Malgré une baisse notable des prix à l’exportation des engrais, le chiffre d’affaires de ce segment n’a enregistré qu’une diminution de 18% par rapport aux niveaux de 2022 en monnaie locale. Cette réduction a été quelque peu atténuée par l’augmentation des volumes d’exportation, soutenue par une demande mondiale croissante dans certaines régions, notamment en Amérique du Sud et en Europe.

Au seul quatrième trimestre de 2023, le CA a connu un pic de 30,2 MMDH, fait savoir le groupe, notant que cette hausse est due à des conditions de marché dynamiques ayant entraîné une augmentation significative des ventes. Pour le PDG du Groupe, Mostafa Terrab, les résultats du quatrième trimestre ont contribué à une performance solide pour l’ensemble de l’année, malgré des conditions de marché marquées par une baisse significative des prix des produits phosphatés par rapport aux niveaux exceptionnels de 2022.

Les chiffres d’affaires de la roche et de l’acide phosphorique ont enregistré des baisses respectives de 18% et 40% par rapport à l’année précédente en monnaie locale, sous l’effet de la normalisation des prix en 2023. Toutefois, cette tendance a été partiellement compensée par une augmentation des volumes d’exportation au second semestre de l’année, par exemple en Inde, pour répondre à la demande croissante constatée au troisième et quatrième trimestres.

La marge brute s’est élevée à 50 534 MDH contre 70 381 MDH en 2022, principalement impactée par l’accumulation importante de stocks survenue en 2022.

L’EBITDA a atteint 29 396 MDH, marquant une baisse par rapport à l’année précédente où il s’élevait à 50 076 MDH. Malgré les réductions de marges observées à l’échelle de l’industrie, le Groupe affiche une marge d’EBITDA de 32%. La persistance de la rentabilité d’OCP témoigne de la solidité de la performance du Groupe tirée par l’efficacité de ses initiatives d’économie de coûts, ainsi qu’une stratégie d’approvisionnement en matières premières efficace mise en œuvre.

L’endettement financier net s’est élevé à 68 283 MDH avec un ratio de levier financier de 2,32x au 31 décembre 2023, qui se compare à 1,02x, affiché à fin décembre 2022.

Pour le management du Groupe, les résultats du quatrième trimestre de l’année dernière ont contribué à une performance solide pour l’ensemble de l’année, malgré des conditions de marché marquées par une baisse significative des prix des produits phosphatés par rapport aux niveaux exceptionnels de 2022. Cette transition vers des niveaux de prix plus normaux a stimulé la demande dans les principales régions importatrices au second semestre 2023, ce qui s’est traduit par une augmentation du Chiffre d’affaires de 43% par rapport au premier semestre de 2023, et une multiplication par près de trois de l’EBITDA.

Dans cette dynamique, les engrais ont représenté 66% du chiffre d’affaires total d’OCP en 2023, marquant une augmentation substantielle des volumes de TSP par rapport à l’année précédente. Ce dernier a contribué à hauteur de 15% des ventes d’engrais, contre 11% en 2022, ce qui en fait une part significative de notre offre supplémentaire en 2023. Ce produit a suscité une demande croissante, notamment au Brésil et dans d’autres régions d’Amérique du Sud et d’Afrique, grâce à son efficacité dans l’optimisation de l’application des engrais sur divers types de sols.

En 2023, OCP a poursuivi le déploiement de la deuxième phase de son programme d’investissement. L’objectif de ce programme est de renforcer l’avantage concurrentiel du Groupe en misant sur l’innovation continue des produits, l’expansion des capacités et l’amélioration de son efficacité opérationnelle. Cela comprend le renforcement de la flexibilité industrielle d’OCP, les investissements dans l’énergie solaire, la gestion de l’eau et la production d’ammoniac vert.

Selon Mostafa Terrab : ‘‘La capacité d’OCP à satisfaire la demande en livrant des volumes importants en temps réel nous a permis de surmonter efficacement les défis rencontrés en 2023 et d’adapter notre offre à la reprise de la demande mondiale. Notre performance solide est le fruit des avantages stratégiques qui ont guidé la trajectoire du Groupe depuis plus de 15 ans, notamment notre flexibilité opérationnelle, notre agilité commerciale et notre position de leader en termes de maîtrise des coûts’’.

H.Z

Partagez cet article :