La Loterie Nationale vient d’obtenir, pour la quatrième fois consécutive, la certification triennale «Jeu Responsable» de l’association des Loteries Européennes (European Lotteries), ainsi que le niveau 4, soit le plus haut niveau, de certification aux standards du « Jeu Responsable » de la World Lottery Association (WLA), se félicite un communiqué du groupe.

La cérémonie a eu lieu lors du 11ème congrès de l’association the European Lotteries qui s’est tenu au début du mois de juin à Šibenik en Croatie.

Cette consécration, décernée à la Loterie Nationale depuis 2013, est une marque de reconnaissance internationale pour les efforts fournis par la Loterie Nationale et son engagement pour le « Jeu Responsable ».

La double certification a été obtenue après un processus rigoureux d’évaluation, où la Loterie Nationale s’est appuyée sur ses équipes en interne, son partenaire SISAL et sur l’expertise de loteries européennes pionnières dans le domaine du « Jeu Responsable ». L’objectif est de s’aligner avec les meilleurs standards internationaux en la matière et d’implémenter les Best Practices du « Jeu Responsable » dans les activités quotidiennes de la Loterie Nationale.

La Loterie Nationale a été évaluée par le cabinet indépendant, Tennaxia, en fonction d’un ensemble de critères déterminés. Le rapport final a été validé avec succès par le comité exécutif de « European Lotteries».

Le Jeu Responsable, axe stratégique de la politique de la Loterie Nationale

L’obtention de la certification du « Jeu Responsable » pour la quatrième fois concécutive est le fruit d’une politique du «Jeu Responsable» adoptée par la Loterie Nationale, basée sur trois principaux piliers, à savoir la promotion d’un modèle de jeu centré sur le plaisir de jouer et la prévention du jeu excessif, la protection des mineurs contre la participation aux jeux de loterie et l’accompagnement des joueurs présentant des signes d’addiction à travers le soutien des centres de traitement et l’offre d’une ligne d’écoute spécialisée.

La Loterie Nationale communique également, de manière régulière, des messages de sensibilisation rappelant que le jeu doit relever du divertissement et n’a pas vocation à constituer une alternative au travail. La Loterie Nationale diffuse ces messages auprès de ses parties prenantes, notamment les joueurs, le public, les fournisseurs et les détaillants, visant à réduire les risques des effets néfastes du jeu excessif auprès de ses joueurs.

En recevant, depuis 2013, la plus haute certification internationale en matière du « Jeu Responsable », la Loterie Nationale confirme sa mission d’entreprise citoyenne et l’efficience de ses actions sociales. L’obtention de la quatrième certification « Jeu Responsable » réaffirme également la pertinence de la vision de l’entreprise dont l’objectif est d’être une référence en matière de commercialisation responsable de jeux récréatifs.

LNT avec CdP

