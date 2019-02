PARTAGER Objectifs de Développement Durable : Jettou pointe le HCP du doigt…

Le Maroc s’est engagé de « manière claire » pour mettre en œuvre le Programme 2030 des Objectifs de développement durable (ODD), a indiqué la Cour des comptes, relevant, toutefois, l’absence d’un cadre institutionnel chargé de la coordination entre les parties prenantes.

Concernant les données relatives à la mesure des indicateurs, la Cour a noté que le système statistique est « appelé à dépasser certaines insuffisances liées au manque de coordination et d’harmonisation des actions et des opérations statistiques effectuées séparément par ses différentes composantes ».

De même, ce système souffre de l’insuffisance du niveau de coopération et d’intégration entre les différents producteurs des informations statistiques. De plus, la Cour des comptes a relevé le faible rôle joué par le comité de coordination des études statistiques et le retard pris dans la revue du cadre juridique y afférent et la création du conseil national statistique. S’agissant de la couverture des indicateurs et des cibles, la Cour a constaté que la liste définitive des indicateurs susceptible d’être produits par le système statistique national n’a pas encore été arrêtée.

Dans ce sens, le diagnostic préliminaire réalisé par certaines composantes du système statistique national a conclu à la capacité de produire 48% des indicateurs. En revanche, la liste des valeurs de référence des indicateurs n’a pas encore été établie. Ces données n’ont pas changé depuis 2016, ce qui montre une réactivité limitée par rapport aux exigences du suivi de la mise en œuvre des objectifs et la mesure des indicateurs par les composantes du système statistique national ainsi que l’absence d’une approche nationale dans ce sens.

Au niveau du suivi et du reporting, le Haut-commissariat au plan été désigné, en vertu du nouveau décret portant sur sa réorganisation, pour établir les rapports sur les ODD. Toutefois, aucune mention explicite n’a été faite sur la mission de suivi et du reporting. Enfin, tout en soulignant l’engagement du Maroc pour le développement durable qui est clairement affiché par les pouvoirs publics, la revue a relevé certaines insuffisances et propose des points d’amélioration sur lesquels le gouvernement est appelé à travailler pour permettre une meilleure exécution du programme 2030 et l’atteinte des objectifs fixés.

Le rapport relatif à la revue de l’état de préparation du Maroc à la mise en œuvre des ODD 2015-2030 qui ont été adoptés par l’Assemblée Générale des Nations Unis lors de sa soixante-dixième session tenue en date du 25 septembre 2015. Ce programme a mis en place, à l’horizon 2030, un cadre mondial de travail basé sur la mise en œuvre de 17 ODD déclinés en 169 cibles. Le Maroc était parmi les pays qui ont adhéré à ce programme et se sont engagés dans sa mise en œuvre.

HZ