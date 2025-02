Le 25 février 2025, l’hôtel Fairmont Rabat a accueilli l’événement .NEXT On Tour Rabat, une rencontre incontournable pour les professionnels marocains du cloud computing et de l’infrastructure informatique. Organisé par Nutanix, cet événement a été une vitrine des avancées technologiques en matière de cloud hybride et d’hyperconvergence, avec un accent particulier sur le marché marocain et ses besoins spécifiques.

L’IA, sujet phare

La journée a débuté avec une keynote de Guillaume Andre, Country Manager France et Afrique du Nord-Ouest, mettant en lumière les 15 années d’innovation de Nutanix. Youssef Lakhal, Account Manager pour le Maroc, a ensuite présenté les avancées et la dynamique de Nutanix sur le marché marocain. Parmi les sessions les plus attendues, Adil El Hajiz a détaillé les solutions de cloud multi-tenant offertes par Nutanix, tandis que Hamza Mourad a exposé les avantages des services de données Nutanix pour Kubernetes.

L’intelligence artificielle (IA) a été un des sujets phares de cette édition, avec une session dédiée au déploiement des workloads d’IA générative avec Nutanix AI. Cette thématique s’inscrit dans un contexte où 90 % des entreprises anticipent une augmentation de leurs coûts informatiques liée à l’IA, mais où 70 % s’attendent à un retour sur investissement dans les trois prochaines années, selon l’Enterprise Cloud Index 2025 de Nutanix.

Le cloud hybride progresse au Maroc

L’événement a permis de souligner l’importance de l’adoption du cloud hybride pour les entreprises marocaines, qui doivent composer avec des exigences élevées en matière de flexibilité et de gestion des coûts. Les témoignages des partenaires locaux et des clients de Nutanix ont mis en avant les bénéfices concrets de cette approche, notamment en matière de sécurité des données et de simplification des opérations.

En mai 2024, Nutanix avait déjà marqué sa présence au Maroc en participant au GITEX AFRICA à Marrakech, témoignant ainsi de son engagement à renforcer son ancrage en Afrique. La signature d’un partenariat stratégique avec Aitek en octobre 2024 illustre également la volonté de Nutanix d’élargir son réseau de distribution et de soutenir davantage d’entreprises marocaines et africaines dans leur transformation numérique.

Nutanix, un acteur clé du cloud computing au Maroc

Présent au Maroc depuis 2017, Nutanix s’est imposé comme un partenaire de choix pour les entreprises cherchant à moderniser leur infrastructure informatique. À travers son bureau de Casablanca et son réseau de partenaires locaux comme Axeli, IT-VALUE et OVHcloud Maroc, Nutanix accompagne les entreprises marocaines dans leur transition vers le cloud hybride. Cette stratégie permet aux entreprises de bénéficier d’une infrastructure informatique simplifiée, flexible et économique, répondant aux exigences croissantes en matière de performance et de sécurité des données.

