PARTAGER Les nuits de Ramadan s’invitent au Morocco Mall

Le Morocco Mall célèbre le mois sacré avec une programmation artistique et culturelle variée promettant à ses visiteurs des soirées ramadanesques inoubliables sous le signe de la spiritualité et de la convivialité.

Ainsi, le mall propose quatre animations par jour, aussi bien dans la zone Miraj qu’au niveau de la promenade extérieure et la place centrale. Spectacles venus du Liban et de Turquie, chanteurs marocains mais aussi stars internationales et pléiade d’humoristes, etc.

A partir du 24 mai, un spectacle de son et lumière avec le nouveau show de la grande fontaine viendra illuminer les nuits de Ramadan.

Le Morocco Mall donne ainsi rendez-vous au public tous les jeudis, vendredis, samedis et dimanches pour faire le plein de détente et d’émotion dans un environnement d’exception.

Horaires Ramadan

De 11h à 17h30

De 21h30 à 00h30 (les 20 premiers jours)

De 21h30 à 01h30 (les 10 derniers jours)

Les Enseignes du Food Court quant à elles accueilleront les visiteurs du Mall à partir de 18h30 et sont libres d’ouvrir pendant le reste de la journée.