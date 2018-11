PARTAGER La »Nuit des Philosophes’’ samedi 10 octobre à Casablanca

L’Institut français du Maroc organise, samedi à Casablanca, la ‘’Nuit des Philosophes’’ (18h30 à 00h30), événement pour confronter points de vue et opinions autour ‘’des relations entre raison, passion et émotion’’.

Le commissariat de cette rencontre, dont la première étape se déroule vendredi à Rabat, est assuré pour la deuxième année consécutive par Jean-Claude Monod, cinéaste et philosophe français, et Driss Ksikès, journaliste et écrivain marocain, précise un communiqué de l’Institut.

Six heures durant, les intervenants venant du Maroc, de France et de pays méditerranéens se succèderont dans ce ‘’marathon de la pensée’’. Ils échangeront sur ‘’Normes, Sexe et Genre’’, ‘’Affects, Politique et Economie’’ et ‘’Savoirs, Mythes et Religions’’.

Parmi les personnalités qui participeront à cet événement culturel, figurent notamment Éric Fassin, Noureddine Saïl, Myriam Revault d’Allonnes, Houria Abdelouahed, Driss Khrouz, Karoll Beffa, Taoufiq Izzediou, Yasmine Chami.

LNT avec MAP