NTIC Microdata affiche des résultats au vert

Au 30 juin dernier, les comptes sociaux de la société pour le semestre clos au 30 Juin 2018 qui ressortent comme suit : le premier semestre 2018 fait ressortir des progressions importantes sur les principaux indicateurs financiers. Au 30 juin 2018, Microdata a réalisé un chiffre d’affaires de 313,6 MDH, en évolution marquante de 13,1 % par rapport au premier semestre 2017. Le résultat d’exploitation a connu une forte augmentation de 14,8 % par rapport au premier semestre 2017, pour atteindre 40,4 MDH.

Le résultat net a progressé nettement de 8,4 %, s’établissant à 24,7 MDH. L’activité au premier semestre 2018 a été marquée par les faits suivants : une forte activité commerciale et le renforcement de notre position sur le marché, matérialisées par le taux de croissance à 2 chiffres; une continuité de la bonne gestion des ressources et la maîtrise des coûts qui se traduisent par une efficience des charges opérationnelles et une amélioration du résultat d’exploitation ; une évolution plus volatile du taux de change USD/MAD s’est traduite par un impact plus prononcé du résultat financier sur le bénéfice net. Compte tenu de ces éléments et de la position forte de Microdata sur le marché, le management reste optimiste quant aux opportunités de développement et de croissance qui se présenteront sur le marché. Selon le management, l’entreprise reste faiblement endettée et dispose d’un important fond propre. Et d’ajouter que l’entreprise veille sur la stabilité des charges et la maîtrise des coûts : ‘‘Microdata aujourd’hui n’a aucun souci financier et l’essentiel reste l’excellence opérationnelle’’, dit-on auprès de l’entreprise, qui demeure largement leader autour des technologies ouvertes.

