NRJ Maroc : Un concert privé à l'EHTP

NRJ Maroc a organisé NRJ@School, mardi 6 mars à l’Ecole Hassania des Travaux Publics, à Casablanca. Il s’agit d’un concert privé haut en couleurs animé par Lartiste. La star franco-marocaine a mis l’ambiance à l’EHTP en jouant ses derniers tubes aux dizaines de millions de vues.

NRJ@School est un événement qui se décline par l’organisation de concerts privés de stars internationales offerts aux étudiants des différents établissements scolaires.

Invité, le 7 mars 2018, sur l’antenne de la radio NRJ Maroc, Lartiste s’est exprimé longuement sur sa carrière et son nouvel album « Grandestino » sorti le 23 février 2018. Un grand moment de radio marqué par une forte interactivité avec les auditeurs de NRJ Maroc. « Chez NRJ Maroc, je ne me sens pas dépaysé. NRJ est une radio jeune et dynamique. « A voir le dynamisme du Maroc, le lancement de NRJ Maroc est quelque chose de naturel », s’est félicité Lartiste sur l’émission L’Morning NRJ.

Pour rappel, la radio NRJ Maroc a donné officiellement son coup d’envoi de ses programmes, le 12 février dernier, sur internet et application mobile. Le lancement de la radio intervient après le déploiement de l’activité événementielle marqué par l’organisation d’une série d’événements à grands succès.

LNT avec Cp