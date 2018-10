PARTAGER Nouvelles nominations au top management de PwC Maroc

Réda Loumany a été nommé Territory Managing Partner de PwC au Maroc. A ce titre, il devient membre de l’équipe de direction (Extended Leadership

Team) de PwC France & Afrique francophone. Entré en fonction le 1er juillet 2018, il succède à Noël Albertus, nous apprend un communiqué de la société.

Réda Loumany, 46 ans, est titulaire d’un Bachelor of Sciences in Electrical Engineering de la Military School of Vermont (Norwich University, Etats-Unis) et d’un Master HEC Paris en European Manufacturing and Management.

Il débute sa carrière en 1997 chez Arthur Andersen à Casablanca en tant qu’auditeur, avant de rejoindre EY à Paris en 2001 au sein des équipes Banques et Assurances.

A partir de 2003, il intègre l’équipe Financial Risk Management de PwC à Paris, au sein de laquelle il accompagne de nombreuses institutions financières à concevoir leur dispositif de gestion des risques. Après six ans au sein de la Firme en France, il est coopté Associé, en charge du développement des activités de conseil au Maroc.

Fort de plus de 20 ans d’expérience, notamment dans les services financiers, Réda Loumany est spécialiste en gestion des risques et conformité et en planification stratégique. Il accompagne également les acteurs des secteurs public et privé dans l’élaboration et le déploiement de leur stratégie, ainsi que dans leur programme de transformation. Pour relever les défis économiques et sociétaux du Maroc et d’Afrique francophone, répondre aux aspirations de ses collaborateurs et de ses clients et partenaires, et être au rendez-vous de la transformation digitale en cours, Réda Loumany se fixe cinq objectifs stratégiques pour les cinq prochaines années:

1. Renforcer le modèle pluridisciplinaire de PwC, en poursuivant le développement de l’ensemble des activités de la Firme;

2. Multiplier les synergies entre les Firmes PwC, en renforçant notamment la verticalité avec PwC France sur l’ensemble des métiers de la Firme,

pour mieux répondre aux enjeux et aux attentes des acteurs économiques privés et publics;

3. Etre un acteur engagé pour avoir un réel impact sur la société, en accord avec la raison d’être de PwC : « Build trust in Society & Solve Important problems »), à travers deux axes :

 En continuant à participer aux grands chantiers prioritaires nationaux et africains

 En réconciliant l’entreprise, l’économie et la société

4. « Worplace of the future » ou comment réinventer ses espaces de travail pour favoriser la cohésion d’équipe et la transversalité

Cette transformation s’accompagnera de la mise en place de nouveaux outils permettant de nouveaux usages, pour inviter les clients et partenaires marocains et africains à repenser leur organisation et à instaurer de nouvelles méthodes de travail pour accélérer leur développement et réinventer leurs offres de service.

5. Le hub à Casablanca comme plaque tournante vers l’Afrique et incubateur de compétences pour le continent.

En parallèle, l’équipe d’Associés de PwC au Maroc s’agrandit, avec la nomination de deux nouveaux Associés (Souad El Halfi et Yann Assor) et

l’arrivée de Philippe Bozier, pour accompagner le développement des activités de la Firme au Maroc et en Afrique francophone.

Souad El Halfi, 42 ans, Avocate au Barreau des Hauts-de-Seine, est titulaire d’un DEA de Droit des affaires (Université Paris X) et d’un Executive Mastère Spécialisé en Politiques et Management du Développement –Potentiel Afrique à SciencesPo Paris. Elle commence sa carrière chez Fidal à Paris en 2001. Elle intègre PwC Société d’Avocats en 2007 au sein du groupe Transactions puis rejoint le bureau de Casablanca en 2013 en tant que Directeur en charge de l’activité de conseil juridique.

Souad El Halfi intervient principalement auprès des groupes industriels, des banques et fonds d’investissements dans le cadre d’opérations d’acquisition, de transformation, de restructuration et en matière de Corporate Governance au Maghreb et en Afrique Subsaharienne.

Elle est nommée Associée avec pour mission de développer les activités de conseil juridique au Maroc et de contribuer à la construction d’un pôle d’excellence juridique et fiscal au Maghreb, en synergie avec les équipes de PwC Société d’Avocats à Neuilly-sur-Seine.

Yann Assor, 44 ans, est diplômé de la Sorbonne, de l’ESSEC Business School, et titulaire du Certified European Financial Analyst (CEFA). Il est par ailleurs membre associé de la Société Française des Analystes Financiers

Après un début de carrière au sein de KPMG et de la banque HSBC, il rejoint en 2004 le groupe Transdev, filiale de la Caisse des Dépôts, en qualité de responsable des opérations financières Europe.

Il intègre PwC Paris en 2006 en tant que Manager dans le département Valuation & Business Modelling (VBM) puis Corporate Finance.

En 2010, il rejoint les équipes de PwC au Maroc pour y développer les activités Corporate Finance. Yann Assor a une expérience de plus de 17 ans dans le domaine des fusions acquisitions et a réalisé de nombreuses opérations auprès de fonds d’investissement et de larges Corporates nationaux et internationaux.

Nouvel Associé, Yann Assor a la responsabilité de développer l’activité Transactions de la Firme au Maroc et en Afrique francophone.

Philippe Bozier, 47 ans, est diplômé de l’Ecole Supérieure de Commerce de Dijon-Bourgogne en Finance et Administration des Entreprises.

Il démarre sa carrière en 1994 chez KPMG à Paris en tant qu’auditeur. En 1998, il rejoint le bureau roumain de la Firme pour y piloter l’équipe Transactions.

En 2002, il devient Directeur Financier d’Alstom en Roumanie. Il acquiert pendant cette période une expérience directe de l’industrie des transports et de l’énergie et de la de gestion des Partenariats Public-Privé (PPP).

Il intègre les équipes de PwC à partir de 2006 pour y développer les activités Transactions dans la région des Balkans puis dans la région Adriatique, avec une spécialisation dans le financement de grands projets dans le domaine des infrastructures et de l’énergie.

En 2011, il rejoint PwC France et devient responsable de l’activité PPP & Financement de Projet, d’abord pour la France, puis pour le Maghreb et l’Afrique francophone depuis 2016. D’abord basé en Côte d’Ivoire, il rejoint les équipes de PwC au Maroc à partir de juillet 2018 pour accompagner le développement de l’activité Financement de Projet et du secteur Energy & Utilities au Maroc et en Afrique francophone.

Spécialiste dans les secteurs de l’énergie, des infrastructures et du transport, Philippe conseille depuis plus de 22 ans des acteurs publics et privés de premier rang dans le cadre de projets d’investissements, de concession ou de partenariat. Philippe a été impliqué dans plus de 90 projets et est internationalement reconnu pour avoir contribué au développement des PPP et des IPP (projets indépendants de production d’électricité) sur les marchés émergents.

LNT avec CdP