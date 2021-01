Une convention d’échange de données a été signée, jeudi à Casablanca, entre l’Observatoire marocain de la très petite, petite et moyenne entreprise (OMTPME) et le ministère de l’Industrie, du Commerce, de l’Economie verte et numérique, visant à renforcer le cadre de coopération et de partenariat durable pour promouvoir le développement de la TPME au Maroc. L’échange de données sur l’entreprise entre le ministère et l’OMTPME, dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur notamment celles régissant la protection des données à caractère personnel, permettra à l’OMTPME d’ancrer son rôle de centralisateur des données et d’informations sur l’environnement des TPME en vue de mettre à la disposition des secteurs public et privé des statistiques sur ce segment d’entreprises, indique-t-on dans un communiqué de l’Observatoire.

Ce nouveau cadre de coopération permettra également l’échange de formations et d’expertises entre les deux institutions dans les domaines des études statistiques et des systèmes décisionnels, ainsi que l’organisation conjointe de manifestations et d’événements nationaux et internationaux ayant trait aux TPME, selon la même source.

La signature de cette convention rentre dans le cadre du plan stratégique 2021-2023 de l’Observatoire, qui prévoit l’accélération de la signature de nouvelles conventions d’échange de données afin d’élargir le périmètre de ses productions, fait-on savoir.

L’Observatoire a principalement pour objet de mettre à la disposition des secteurs public et privé des statistiques et des indicateurs sur les TPME et de réaliser des études généralistes et thématiques en relation avec ces entreprises, afin d’éclairer la réflexion sur les enjeux liés à leur situation et leur comportement.

LNT avec MAP

