Une nouvelle cité universitaire dans la province de Nador

Une cité universitaire d’une capacité d’accueil de 678 lits a été inaugurée, mercredi à Selouane (province de Nador), par le secrétaire d’État chargé de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Khalid Samadi.

Etalée sur une superficie de 30.000 m2, cette structure, qui compte 340 chambres équipées, est destinée à résoudre le problème d’hébergement pour un grand nombre d’étudiants et d’étudiantes de la Faculté pluridisciplinaire de Nador (FPN) et leur offrir des conditions d’étude et d’enseignement adéquates.

La nouvelle résidence, ayant nécessité un financement de l’ordre de 39,3 millions de dirhams, comprend également un restaurant d’une superficie de 1.348 m2, des espaces verts, une administration et des structures pour les étudiants à besoins spécifiques.

Cette structure d’accueil, créée conformément aux standards de qualité, est à même d’encourager les étudiants à poursuivre leur parcours universitaire et transcender les contraintes liées au logement, a souligné M. Samadi lors de la cérémonie d’inauguration, marquée également par la présence du gouverneur de la province de Nador, Ali Khalil.

Il a dans se sens rappelé que l’étudiant demeure au centre de la réforme pédagogique universitaire d’où l’impératif de renforcer les structures d’accueil estudiantin et d’améliorer la qualité des formations, notant que la province de Nador compte plusieurs projets structurants, notamment le projet Marchica, le Port Nador West Med et le parc industriel de Selouane ce qui requière la diversification de l’offre universitaire qui doit être adapté aux demandes futures du marché du travail, et ce en harmonie avec les dispositions de la régionalisation avancée.

Pour sa part, le président de l’Université Mohammed Premier (UMP-Oujda), Mohamed Benkaddour, a fait savoir qu’environ 560 étudiants se sont déjà inscrits pour bénéficier de la nouvelle résidence devant offrir un logement décent et une restauration de qualité.

Créée en 2005 au centre de la ville de Selouane, la Faculté pluridisciplinaire de Nador, relevant de l’UMP-Oujda, est réalisée sur une superficie de 10,15 ha avec un coût global de 100 MDH.

LNT avec Map