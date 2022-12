La nouvelle Charte de l’Investissement, qui a été votée ce mardi en 2ème chambre, et qui devrait être publiée très rapidement au Bulletin Officiel, compte parmi les chantiers majeurs engagés par le Gouvernement Akhannouch, qui a fait de l’investissement l’un de ses chevaux de bataille. Mohcine Jazouli, ministre Délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’Evaluation des Politiques Publiques, dont le département a porté le projet, a reçu la presse de manière informelle ce mercredi 30 novembre pour discuter de cette nouvelle Charte, et des ambitions qu’elle représente pour l’économie marocaine.

Rappelons que le Maroc affiche un niveau d’investissement qui est très élevé, autour de 30% du PIB, quand la moyenne de l’OCDE tourne autour de 22 à 25% selon les années. Mais ce très fort niveau d’investissement ne produit pas les résultats escomptés. À niveau d’investissement équivalent, la Turquie produit 4 à 5 fois plus de croissance. Donc l’investissement au Maroc, à l’heure actuelle, n’est pas vraiment producteur de richesse et d’emplois. Mais il était important durant les 20 dernières années d’avoir ce niveau d’investissements pour les infrastructures comme Tanger Med, les autoroutes, les stations NOOR, etc., soutient le ministre. Pour les vingt prochaines années, l’objectif est d’inverser la tendance, passer de 2/3 d’investissement public à 1/3, et donc de « redynamiser l’investissement privé, qui a besoin de créer des richesses pour financer l’Etat social ».

L’ancienne Charte de l’investissement n’était plus adaptée, après 27 ans, au nouvel environnement et à la conjoncture, entre crises sanitaires et politiques, et avec les effets dévastateurs du changement climatique qui commencent à peine à être perçus. C ‘était une charte « où tout était inscrit en dur », note M. Jazouli. La nouvelle charte se présente ainsi comme « une loi-cadre, qui fixe un référentiel, et qui se mette au-dessus des contingences et des mécanismes techniques ». Elle doit définir les grands axes, les grands principes, et donner lieu à des textes d’applications qui vont être plus pratiques et aller dans les détails.

Rappelons que cette charte comporte trois grands volets. Un premier qui concerne les primes à l’investissement, un deuxième qui concerne le climat des affaires, et un troisième la gouvernance de tout ce dispositif.

« Nous avons volontairement limité les primes à 30% de l’investissement, sans limite de plafond par contre, à une ou deux exceptions près », explique le ministre. Et d’ajouter : « Sur les primes, nous avons mis en place des mécanismes très simples, lisibles, transparents, qui ne laissent pas de marge à l’interprétation ou à un certain « clientélisme », avec la transparence nécessaire à ce genre de dispositif ».

Les primes sont tout à bord liées à l’emploi, selon un ratio emplois créés / montant investi. Plus ce ratio sera élevé, plus la prime augmentera. Les primes seront également liées aux énergies renouvelables, à l’emploi féminin, etc. : « Un certain nombre de critère vont être appliqués pour bénéficier des primes ». Si l’on est le premier arrivé sur un certain marché, s’il s’agir de secteurs innovants, etc.

La deuxième série de primes sera territoriale. Il s’agit de faire sortir la production de richesse de l’axe El Jadida-Casablanca-Rabat-Tanger. « L’équité territoriale est une priorité pour cette Charte, et il y aura donc des primes selon les endroits où l’on va investir », note le ministre. C’est ainsi que chacune des 75 provinces du Maroc se verra attribuer des critères d’appréciation du développement. Cette qualification des provinces, qui doit évoluer dans le temps à travers des décrets, sera liée au PIB/habitant, au taux de chômage, etc., et correspondra à un certain niveau de primes. L’objectif est donc d’amener les investisseurs, petit à petit, à sortir de l’axe El Jadida-Tanger.

Le 3ème type de primes sera sectoriel : « Nous allons pousser un certain nombre de secteurs : l’industrie, les technologies de l’information, le tourisme, les industries culturelles, etc. ». Cette liste sera également amendable à travers des textes d’application, en fonction des besoins et de l’évolution des économies nationale et mondiale.

Le 2ème volet tient donc au climat des affaires. Rappelons que Ghita Mezzour a annoncé dans ce sens qu’en 2023, le nombre de documents requis pour investir sera réduit de 45%. « Nous en faisons vraiment un cheval de bataille dans ce gouvernement », insiste M. Jazouli.

Le 3ème grand axe de la loi-cadre est la gouvernance, avec la création d’une Commission nationale de l’investissement qui va prendre le relai de la Commission des investissements actuelle, avec des prérogatives supplémentaires qui devraient être annoncées très prochainement. « La gouvernance doit répondre à nos objectifs de décentralisation et de déconcentration », précise le ministre. Des décisions seront prises au niveau des régions : les conventions d’investissement, les décisions de primes vont être faites au niveau des régions et des CRI (qui vont passer sous la tutelle du Chef du gouvernement qui la déléguera).

Quelles seront les prochaines étapes ?

Le Gouvernement a fixé des délais de 3 mois, 6 mois et 12 mois pour la publication des décrets d’application. Le premier est le texte « le plus important », qui permettra d’opérationnaliser la Charte. M. Jazouli s’est engagé devant la presse à ce que le premier décret soit publié avant la fin 2022, avec effet rétroactif pour les investissements à partir du 1er janvier 2022. Le deuxième concernera, et c’est une première, les investissements marocains à l’étranger, les IDME. Le troisième sera dédié aux TPME, qui n’étaient pas inclues dans la précédente Charte d’investissement. Le département de M. Jazouli se donne 12 mois pour préparer ce qui sera « presque une nouvelle charte pour la TPME, un mécanisme complet pour accompagner la TPME ». Ce « prochain booster de l’économie marocaine » sera réalisé à travers une collaboration avec l’ensemble des ministères concernés.

L’objectif final de cette loi-cadre et de ses textes d’application est donc d’un côté de faciliter l’acte d’investir, et de l’autre d’encourager l’investissement productif. « Il faut que l’on donne aux investisseurs l’envie d’acheter autre chose que du foncier », déclare M. Jazouli. On pense notamment aux Marocains du Monde, dont seulement 2% des transferts vont vers des investissements productifs, et qui ont donc besoin d’être mieux accompagnés, avec des démarches simplifiées, pour pouvoir mieux contribuer au développement du Royaume. « Il est temps pour le Maroc d’avoir une vraie génération d’entrepreneurs qui crée de la richesse et de l’emploi », conclut le ministre.

Le département de M. Jazouli, et le Gouvernement Akhannouch en général, place donc de très grandes ambitions dans cette nouvelle Charte, qui doit véritablement libérer le plein potentiel du Royaume en termes d’attractivité et de dynamisme de l’économie. On ne peut donc souhaiter que pleine réussite à ce projet !

Selim Benabdelkhalek

