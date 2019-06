PARTAGER Pour un nouvel élan pour le tennis de table national

La commission chargée de la promotion de la pratique du tennis de table et des anciens pongistes a organisé, le week-end dernier (22 et 23 juin 2019) à Marrakech, la quatrième étape du circuit national des anciens champions de la discipline qui a été remportée par M. Oudrighri, vétéran du Moghreb de Fès.

À l’occasion de ce tournoi, un hommage a également été rendu à M. Omar Bilali, ancien président de la Fédération Royale Marocaine de Tennis de Table et à M. Zbadi, ancien arbitre de la discipline. Placé sous l’égide de la Fédération Royale Marocaine de Tennis de Table, cet événement a été aussi l’occasion, non seulement de voir évoluer les anciennes gloires de la petite balle, mais aussi de lancer un appel à la promotion de la discipline au Maroc.

Lors d’une réunion tenue en présence de l’ancien président de la fédération, Omar Bilali, et l’actuel président de la FRMTT, Mohamed Hajji, les vétérans du tennis de table marocain ont exprimé leur volonté de se constituer en association pour défendre les intérêts de la discipline et lui redonner sa gloire d’antan. Pour rappel, depuis plus d’une dizaine d’années, le tennis de table marocain est en effet en perte de vitesse sur la scène continentale et internationale. Les anciens champions relèvent notamment l’absence d’une relève de jeunes talents pour porter haut les couleurs nationales. Ils déplorent aussi le manque de compétitions et de stages de perfectionnement capables de rehausser le niveau de la pratique de la discipline au Maroc.

Outre la poursuite du circuit national des anciens champions, l’Amicale des anciens champions marocains du tennis de table prévoit aussi de développer la pratique de ce sport en allant à la rencontre des nouvelles générations dans les Maison de Jeunes. Il faut noter que la cinquième étape du circuit national se tiendra le 20 juillet à la section Tennis de Table du CAFC. Au menu, un tournoi de tennis de table en doubles et un hommage aux anciens dirigeants et pongistes casablancais.

LNT