Nouvel an chinois: Le lion et le dragon en parade à Rabat et Casablanca

Les Chinois arrivent, et cette fois, ce n’est pas pour le business. Ils sont dans le Royaume pour célébrer avec les Marocains le nouvel an chinois, une première. En effet, il s’agit de la décision du gouvernement chinois de célébrer le Printemps Chinois à travers le monde, y compris au Maroc. Au menu, des festivités et des spectacles de pure tradition chinoise dont, entre autres, ‘‘Serment, Pluie de minuit’’ joué par le groupe de danse moderne de Beijing, la Foire Traditionnelle chinoise qui comprend une série de show, notamment l’acrobatie, la magie, la danse du lion et du dragon, les arts martiaux, une démonstration du patrimoine culturel immatériel, et des jeux… Au menu également, un carnaval qui comprend chants et danses, une exposition de photos, de calligraphies et un événement gastronomique préparé par un groupe de cuisiniers chinois de Chengdu.

A Casablanca, au niveau de l’avenue Rahhal El Meskini, la communauté chinoise au Maroc, soit 1500 personnes, va organiser le dimanche 11 février un carnaval comprenant danses, parades, peinture et sculpture, broderie, marionnettes, dégustation de plats chinois… Les festivités sont programmées du 9 au 12 février.

A rappeler que depuis 2001, le ministère de la Culture du pays multiplie les efforts pour promouvoir la marque du Nouvel An chinois à l’étranger dans l’objectif de partager et rapprocher la culture chinoise des différentes cultures du monde. Résultat : en 2017 par exemple, «Joyeux Nouvel An Chinois» a organisé plus de 2.000 activités culturelles dans plus de 500 villes de 140 pays et régions à travers le monde. Les concepts de valeur préconisés par la culture de la fête du printemps, tels que l’harmonie entre l’homme et la nature, l’harmonie familiale et la paix mondiale, a gagné l’appréciation des populations du monde entier, dit-on auprès du conseiller culturel de l’ambassade chinoise à Rabat.

Etant le festival traditionnel le plus important en Chine, le Nouvel An donne la meilleure image de l’émotion, la tradition, et la culture du peuple chinois. Les thèmes de Joyeux Nouvel An Chinois sont la joie, l’harmonie, le dialogue et le partage, et les valeurs fondamentales de la marque sont ”la fête de la nature”, “la fête de la famille”, ”la fête de l’esprit” et “la fête du monde”. Cette fête partage les fruits de la civilisation de la Chine avec le monde entier, et a mené à la création de sous-marques importantes qui couvrent le spectacle, la vision, l’idée créative et le design, telles que “diner de Nouvel An en marchant”, ”la foire du Temple du Nouvel An”, ”la soirée du Nouvel An transnationale”, «la célébration sur la place”, ”le salon de la culture chinois”, “le concert de Nouvel An chinois”, etc.

