Le nouveau terminal 1 de l’aéroport Mohammed V en images

Le nouveau terminal 1 de l’Aéroport Mohammed V de Casablanca s’étale sur une superficie de 76 000 m2, permettant l’accueil d’un trafic annuel de 7 millions de passagers, ce qui double la capacité de l’aéroport. Il accueille également 8 nouveaux postes de stationnement des avions dont 3 pour les gros porteurs et 1 poste dédié à l’A 380.

La nouveauté principale pour l’expérience du passager est le « Walkthrough » commercial, qui est un concept de boutiques Duty Free agencées et implantées dans le circuit du passager. On notera également la mise en place de la technologie « Body Scan », un système de fouille virtuelle du corps du passager. C’est un équipement à ondes millimétriques, permettant de détecter toute matière solide ou liquide dissimulée à la surface du corps, ce qui évite les palpations corporelles et réduit la durée du contrôle de sécurité.

Les utilisateurs pourront donner leur avis sur ce nouveau terminal à travers des bornes de satisfaction « Happy or not » installées sur les étapes clés du parcours du passager pour récolter à « chaud » l’avis des passagers, par le biais de questions sur la propreté des blocs sanitaires, l’enregistrement des bagages, l’offre commerciale proposée par les boutiques ou les points de restauration…

Le nouveau terminal aura nécessité un investissement total de 1,585 milliards de dirhams, et 860 hommes/jour de travail.

Reportage photos : Ahmed Boussarhane