Le nouveau SUV Citroën C5 Aircross disponible à la commande

Ce nouveau flagship de Citroën, est dès aujourd’hui disponible à la commande au Maroc en 2 versions : Feel et Shine. Le nouveau SUV C5 Aircross propose une gamme attractive au cœur du marché qui se démarque par : son design, avec une personnalité unique portée par son attitude et son potentiel de personnalisation ; son confort, étant porteur du programme Citroën Advanced Comfort ; des innovations, avec les suspensions avec Butées Hydrauliques Progressives (de série), et les sièges Advanced Comfort (sur la version shine) ; de la praticité, s’imposant comme référence en termes d’espace à bord et de modularité (3 sièges arrière individuels inclinables, coulissants et escamotables, et un coffre Best in Class de 580 L à 720 L). Le modèle propose également des équipements pour une conduite plus facile et sereine, avec des technologies d’aides à la conduite, et des technologies de connectivité, telles que la Citroën Connect Nav (série sur Feel et Shine), la fonction Mirror Screen (série sur Feel et Shine), la recharge sans fil pour smartphone (série sur Shine), la ConnectedCAM Citroën (option sur Feel et Shine). Côté mécanique, la voiture est dotée d’une motorisation HDi performante avec boîte automatique à 8 rapports EAT8. Le nouveau SUV C5 Aircross est produit en France dans l’usine de Rennes.