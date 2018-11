PARTAGER Un nouveau PDG pour le Groupe BP, par la promotion interne

Le Groupe Banque Populaire a annoncé, ce jeudi 1er novembre, dans un communiqué, la nomination de Karim Mounir à sa tête. Il succède ainsi à Mohamed Benchaâboun, après que celui-ci a pris ses fonctions de ministre de l’Economie et des Finances.

Né en 1959 et diplômé de l’Ecole Mohammadia d’Ingénieurs et du Conservatoire national des arts et métiers, M. Mounir a rejoint la BCP en février 1997, après avoir débuté sa carrière à l’OCP, en tant que de directeur des Etudes et Développements puis directeur de la Relation Client, avant d’être nommé directeur des Systèmes d’Information en 2001.

En août 2005, Karim Mounir est nommé Directeur Général Adjoint chargé du pôle Gestion Globale des Risques. Il a aussi occupé le poste de Directeur Général Adjoint chargé de CPM Services. Jusqu’alors, Karim Mounir occupait le poste de Directeur Général chargé de la Banque de Financement d’Investissement et de l’International.

LNT