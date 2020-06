PARTAGER Nouveau modèle de développement, l’IRES publie son rapport stratégique

L’Institut Royal des Études Stratégiques (IRES) vient de publier son rapport stratégique 2019/2020, qui se penche sur les enjeux systémiques mondiaux et leur prise en considération dans la réflexion sur le nouveau modèle de développement au Maroc.

S’inscrivant dans le prolongement de l’intérêt porté par l’IRES aux questions de compétitivité globale et de capital immatériel, ce rapport, intitulé « Vers un nouveau modèle de développement », se veut une contribution à la réflexion sur cette question et ce, conformément aux Hautes Orientations du Discours Royal du 13 octobre 2017, adressé au Parlement, dans lequel le Souverain a appelé au renouvellement du modèle de développement, indique le think tank dans un communiqué.

Pour l’IRES, le Maroc a entrepris des réformes importantes comme celles portant sur le Code de la famille en 2004 et sur la Constitution de 2011, mettant en exergue l’identité plurielle du Royaume.

La politique visionnaire du Roi Mohammed VI a conduit le Maroc vers l’émergence, avec des progrès enregistrés tant sur le plan des libertés individuelles et des droits civiques et politiques que sur celui des secteurs économiques et sociaux, « mais l’inertie, voire la résistance au changement, demeure forte, tandis que l’espoir des jeunes dans un avenir meilleur s’essouffle, ce qui engendre une fuite des cerveaux », constate le rapport.

Élaboré selon la méta-méthode prospective qui se déroule en trois temps : Comprendre, Anticiper et Proposer, le rapport stratégique sur le nouveau modèle de développement a été achevé par l’IRES en 2019 et rédigé en français et en anglais.

L’institut note que la démarche de « leapfrog » a été privilégiée lors de l’élaboration dudit rapport, car « l’urgence des défis à relever exige de sauter les étapes classiques et de trouver des chemins de traverse, permettant au Maroc de rejoindre à terme le club des pays développés ».

LNT avec MAP