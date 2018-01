PARTAGER Avec le nouveau marché des adjudications en devises, BAM reste aux commandes

Le marché interbancaire en devises résout le problème des surplus de devises de chaque banque, car détenir des devises coûte de l’argent aux banques. Inversement, si elles en manquent, elles ne pourront faire face à la demande de leurs clients !

Ainsi, le marché interbancaire en devises est une première solution pour les intermédiaires financiers.

Il leur permet d’équilibrer leurs besoins en devises au jour le jour et d’éviter de constituer inutilement des réserves de devises.

Toutefois, ce marché est lui-même sécurisé parce qu’il peut se refinancer auprès de la Banque centrale en dernier recours.

Celle-ci veille à ce que les besoins sur le marché interbancaire des devises soient satisfaits.

Pour ce faire, elle a instauré un nouveau marché, celui des adjudications en devises sur lequel les banques peuvent exprimer leurs besoins en devises dans le cadre d’une surenchère.

Concrètement, BAM ne vendra plus des devises aux banques à un prix connu et fixé et sans limite de montants, mais sur la base du résultat des adjudications, donc issu de la comparaison des offres des intermédiaires financiers.

Auparavant, BAM vendait les devises à plus 0,3% et les rachetait à -0,3% sans limite de volumes.

Dorénavant, elle le fera marginalement du marché interbancaire. Elle puisera, bien sûr, si les besoins l’exigent sur ses avoirs extérieurs, mais plus à robinet ouvert !

Aujourd’hui, ces possibilités sont terminées. La Banque centrale arrête de financer de cette manière les besoins en devises des banques et les servira en devises au moyen d’enchères.

Elle vendra à ceux qui lui offrent le prix le plus proche de + 2,5%. Ce faisant, BAM introduit ainsi une mesure d’accompagnement de la flexibilité du dirham dans la nouvelle fourchette élargie.

En effet, dans cette première étape de la flexibilisation du dirham, les besoins en devises du pays seront adressés et satisfaits d’abord sur le marché interbancaire des devises que BAM surveille de très près et qu’elle refinancera par le marché des adjudications des devises interposé.

En conséquence, si les besoins en devises de l’économie marocaine dans son ensemble et sous l’effet d’une croissance devaient augmenter, le prix du dirham contre les devises demandées augmentera, d’abord sur le marché interbancaire, puis par des adjudications de devises à prix fort, mais dans la limite de 2,5% bien évidemment.

Le Maroc s’inscrit donc dans l’évolution vers un marché international du dirham qui se transformera lui-même en une devise.

Plus la demande de devises deviendra importante plus les devises tendront vers + 2,5% et le dirham vers -2,5%.

Nous n’imaginons pas le contraire parce que si notre économie est ouverte, et c’est pour qu’elle s’ouvre plus, que les opérations de change se multiplient, que la réforme de la variabilité libre du dirham a été instaurée.

En effet, une plus forte croissance économique risque de se faire au détriment de la valeur actuelle du dirham mais apporterait plus de richesses et de bien-être au pays.

A contrario, aujourd’hui, les salles de marchés prétendent avoir suffisamment de devises pour satisfaire les besoins de leurs clients, elles ne tendent certainement pas vers une orientation à la hausse de la valeur des devises et donc une baisse du dirham.

Enfin, avec la réforme de la cotation du dirham, le Maroc entre dans la cour des grands car il faut rappeler qu’en 1999 déjà, 97 % des pays dans le monde avaient abandonné le régime de change fixe et seuls 3% le maintenaient.

En 1970, avant le premier choc pétrolier, 13% seulement des pays avaient un régime de change libre.

Malheureusement, lors de leur présentation de la réforme de la cotation, les responsables n’ont pas cru bon d’annoncer la création des marchés interbancaire des devises et des adjudications en devises.

Pourtant, ils constituent la cheville ouvrière de la réussite de cette opération !

Aujourd’hui, la réforme de la flexibilité du dirham s’introduit dans une situation économique optimale où les besoins en devises sont financés par les recettes en devises.

Avec cette réforme, le Maroc a choisi de ne pas dévaluer sa monnaie ! Confondre dévaluation du dirham et une éventuelle dépréciation de sa valeur n’est plus permis !

Car la dévaluation est un acte ponctuel, discrétionnaire des autorités d’un pays, et qui consiste en un changement majeur de la valeur d’une monnaie.

Par contre, la dépréciation éventuelle du dirham se fera par la force du marché qui en baissera la valeur si les besoins en devises sont importants.

D’ailleurs, le maintien du panier de 60% d’euros et 40% de dollars ne résulte pas d’une invention, il reflète réellement les échanges entre le Maroc et l’extérieur, avec ses partenaires commerciaux et financiers.

Sur la base de nos importations et exportations, un constat a été établi et a donné lieu à une physionomie de nos échanges qui a présidé à l’établissement de ce panier.

Préserver sa structure actuelle dans un premier temps est judicieux. Car cela permet à l’économie marocaine dans sa globalité d’être insensible aux variations de l’euro et le dollar, puisque l’un compense l’autre.

En conséquence, la valeur du dirham s’équilibrera non par les flux, c’est-à-dire les volumes, mais par sa valeur absolue qu’est le prix.

Le prix corrigera le besoin de devises. En cas de, manque, il grimpera et baissera en cas d’abondance de devises.

Le changement des prix des devises, résultat du marché interbancaire de devises, fera évoluer naturellement le dirham en fonction du développement futur des échanges internationaux de notre pays.

C’est donc pour ne pas avoir à subir une dévaluation, à la suite d’un choc exogène important, que le Maroc a introduit la flexibilité du dirham …

Afifa Dassouli