Dans cet entretien, Imed Khalifa, Directeur Général de QN Maroc, présente les objectifs de l’ouverture du nouveau bureau à Casablanca, détaillant les avantages logistiques, la formation des distributeurs et l’adaptation de l’entreprise aux spécificités du marché marocain. Il évoque également les projets futurs de QN pour soutenir l’entrepreneuriat local et renforcer son engagement durable.

La Nouvelle Tribune : Quels sont les objectifs de QN avec l’ouverture de ce nouveau bureau à Casablanca, et comment cela va-t-il améliorer vos opérations au Maroc ?

Imed Khalifa : L’inauguration du bureau de QN Maroc à Casablanca est une avancée stratégique qui va bien au-delà d’un simple ancrage local. En choisissant cette ville, QN Maroc s’assure une proximité immédiate avec ses distributeurs et clients, tout en renforçant l’efficacité de sa logistique. Ce bureau permet d’optimiser l’acheminement des produits sur le territoire marocain, d’améliorer la rapidité des expéditions et d’assurer un approvisionnement constant grâce à des solutions avancées de stockage. Cette infrastructure joue également un rôle clé dans la gestion du service après-vente, en facilitant l’accès à une assistance réactive et en garantissant une expérience client fluide et rassurante.

Au-delà de ces aspects opérationnels, ce hub devient un véritable centre de formation et d’accompagnement pour les distributeurs, leur offrant un cadre structuré pour développer leurs compétences et bâtir un projet entrepreneurial solide. Il constitue aussi un point de contact privilégié pour les consommateurs, consolidant ainsi la transparence et la proximité qui font la force du modèle de vente directe.

Par cette implantation, QN Maroc affirme son engagement à offrir un service optimisé et structuré, tout en s’inscrivant dans une dynamique de croissance durable au Maroc.

Quels nouveaux produits seront proposés aux consommateurs marocains ?

QN Maroc élargit continuellement son catalogue pour s’adapter aux tendances du marché et aux préférences des consommateurs. Déjà positionnée sur les secteurs du bien-être, du lifestyle et des accessoires de luxe, l’entreprise met un point d’honneur à conjuguer innovation et excellence.

Parmi les nouveautés marquantes, la gamme HomePure se distingue avec des solutions conçues pour améliorer la qualité de vie. L’épurateur d’air HomePure Zayn et le système de filtration d’eau HomePure Nova, tous deux certifiés à l’international, illustrent cet engagement en faveur du bien-être. À cela s’ajoute le lancement des montres suisses Bernhard H. Mayer, qui allient savoir-faire horloger et approvisionnement responsable des matériaux, témoignant de la volonté de QN Maroc de concilier luxe et responsabilité environnementale.

Dans une logique d’intégration locale, l’entreprise ambitionne également d’introduire des produits fabriqués au Maroc, un moyen de soutenir l’économie nationale tout en répondant aux attentes spécifiques des consommateurs.

Comment l’ouverture de ce bureau à Casablanca va-t-elle aider à développer le réseau de distribution et offrir des opportunités aux entrepreneurs locaux ?

En misant sur la vente directe, QN Maroc fait le pari d’un modèle entrepreneurial accessible et flexible. Le nouveau bureau de Casablanca jouera un rôle clé dans l’accompagnement des distributeurs en leur proposant un cadre propice à la formation, au mentorat et au développement des compétences.

Pour maximiser les chances de réussite de ses partenaires, l’entreprise met à leur disposition des outils numériques avancés, des plateformes e-commerce performantes et un programme de formation continue. Plus qu’un simple centre de gestion, ce bureau se veut un véritable incubateur où les entrepreneurs en herbe peuvent bâtir un projet structuré et pérenne.

En s’intégrant pleinement dans l’économie marocaine, QN Maroc ne se contente pas de multiplier les opportunités d’affaires. Elle contribue également à structurer et professionnaliser un secteur en pleine expansion.

Comment QN s’adapte-t-elle aux besoins spécifiques du marché marocain en 2025 ?

L’économie marocaine est en pleine mutation, portée par la transformation digitale et un engouement croissant pour l’entrepreneuriat. Consciente de ces évolutions, QN Maroc adapte son approche en misant sur l’innovation et une intégration renforcée à l’échelle locale.

L’entreprise veille ainsi à répondre aux exigences réglementaires nationales, garantissant une transparence totale dans ses activités. L’offre produits est, quant à elle, ajustée en fonction des attentes des consommateurs, avec un accent mis sur la santé, le bien-être et la durabilité.

QN Maroc investit également dans des solutions digitales avancées, permettant à ses distributeurs de gérer efficacement leur activité et de capitaliser sur les nouvelles tendances du commerce en ligne et du marketing digital.

Loin de se limiter à une démarche commerciale, l’entreprise s’engage aussi dans des actions de responsabilité sociétale, notamment via son partenariat avec SOS Villages d’Enfants Maroc et son programme de reforestation associé aux ventes de la montre OMNI. Autant d’initiatives qui traduisent une volonté d’inscrire son développement dans une dynamique à la fois sociale et environnementale.

Quels sont les projets de développement de QN Maroc ?

La stratégie de QN Maroc repose sur trois piliers : l’expansion de son réseau de distributeurs, l’innovation produit et une responsabilité sociétale accrue.

Dans cette optique, l’entreprise prévoit de diversifier encore davantage son offre et d’investir dans les technologies numériques pour élargir l’accès à l’entrepreneuriat. Elle entend aussi renforcer son engagement durable en lançant de nouvelles initiatives sociales et environnementales adaptées aux spécificités locales.

Avec un marché marocain en pleine effervescence, QN Maroc dispose d’un terrain fertile pour asseoir sa croissance. En consolidant ses positions au sein du royaume, l’entreprise jette les bases d’une expansion à plus large échelle, avec un objectif clair : devenir un moteur d’opportunités et un levier de développement économique durable.

Propos recueillis par Asmaa Loudni

Partagez cet article :