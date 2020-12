L’ancien directeur de la chaîne de télévision 2M et du Centre Cinématographique Marocain (CCM), Noureddine Saïl, est décédé dans la nuit de mardi à mercredi, à l’âge de 73 ans, a-t-on appris auprès de sa famille.

Mathématicien et philosophe de formation, enseignant au début de sa carrière, scénariste, romancier et producteur, le défunt était une figure incontournable et une valeur sûre de la scène culturelle marocaine depuis plus de quarante années.

Il était le fondateur, en 1973, de la Fédération nationale des ciné-clubs du Maroc, qui a joué un rôle pionnier dans la diffusion de la culture cinématographique au Royaume.

Après un début de carrière à la première chaîne de télévision marocaine TVM, notamment avec son émission culte « Écran noir » et à la chaîne de télévision française Canal Plus Horizon, feu Saïl a présidé aux destinées de 2M (2000-2003) et puis du CCM (2003-2014) qu’il a marqués de sa rigueur professionnelle et de son exigence intellectuelle.

Le défunt marquera pour longtemps le monde du cinéma africain après avoir créé le Festival du cinéma africain de Khouribga, qui est devenu au fil des ans un rendez-vous incontournable des cinéphiles venus d’Afrique et d’ailleurs.

Noureddine Saîl était apprécié pour sa culture encyclopédique, son humour souvent caustique, sa verve et ses idées indéniablement marquées au sceau du patriotisme et du progrès.

Ses amitiés étaient nombreuses, au Maroc comme en Afrique et en Europe, lui qui était connu de tous les grands réalisateurs et scénaristes qui comptent sur la planète, participant assidu des grands festivals qu’il était.

Il laisse, assurément, l’intelligentsia nationale en deuil et c’est avec tristesse et une vive émotion que La Nouvelle Tribune et www.lnt.ma présentent à son épouse, Mme Nadia Larguet, à sa famille et à ses proches, ses condoléances.

Repose en paix cher Noureddine!

A Dieu nous sommes, à Lui nous retournons.

FY