Les travaux d’extension de l’usine “Casablanca Aéronautique”, filiale du Groupe Figeac Aéro, ont été lancés, lundi, dans la Technopôle de Nouaceur, dans le cadre du partenariat avec le Groupe Safran visant le transfert de technologie et le développement de l’écosystème aéronautique national.

Cette cérémonie, qui s’est déroulée en présence du ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, consacre le partenariat entre les deux groupes français portant sur le développement de l’écosystème aéronautique marocain à travers l’intégration des technologies et d’un savoir-faire de pointe.

Basé sur l’apport de technologies d’usinage 5 axes de pièces de grandes dimensions, et d’assemblages complexes et de précision, ce projet fait suite à la signature de la convention d’investissement entre l’État et “Casablanca Aéronautique” portant sur un montant d’investissement de 132 millions de dirhams (MDH).

Intervenant à cette occasion, M. Mezzour a salué ce partenariat “qui donne naissance à un projet stratégique grâce auquel la plateforme aéronautique marocaine développera une nouvelle expertise, existant dans seulement 10 sites à travers le monde, avec une production 100% intégrée au Maroc”.

Et d’ajouter que “ce projet pionnier s’inscrit dans la dynamique soutenue que connaît le secteur aéronautique marocain, sous le Leadership Royal, et dont l’attractivité et la compétitivité au niveau mondial ne sont plus à attester”.

Pour sa part, le président directeur général de Figeac Aéro, Jean-Claude Maillard, s’est félicité de ce partenariat d’exception avec Safran Nacelles, affirmant que ce nouveau projet fondamental permettra à l’usine de développer ses relations avec son partenaire dans le domaine de la pièce en aluminium technique.

Faisant observer le développement important de la filière aéronautique marocaine, avec des extensions, de nouveaux sites et toujours plus de valeur ajoutée pour l’écosystème national, le président de Safran Nacelles, Vincent Caro, a souligné que les investissements dans les moyens se traduisent également par des investissements sur le capital humain.

Cette extension n’est pas comme les autres dans le sens où elle représente un symbole de rupture forte dans notre conception des schémas industriels, a-t-il dit, expliquant que les enjeux de l’industrie ne se résument plus aujourd’hui uniquement à la compétitivité mais bel et bien à la souveraineté, la transformation environnementale et la compacité des chaînes industrielles.

Le nouveau projet prévu sur une superficie de 8.000m² (dont 3.500m² pour l’atelier), devra pourvoir dans un premier temps 55 emplois directs et stables, et intégrera les derniers standards de l’industrie (lean manufacturing, technologies 4.0) tout en permettant une rationalisation des flux qui le placeront comme référence en termes de performance.

L’écologie n’est pas en reste, la limitation de l’empreinte environnementale ayant été positionnée au cœur de son développement. La nouvelle unité de production intègre dès sa conception la mise en place de panneaux photovoltaïques en toiture, une isolation renforcée et des équipements de valorisation des déchets.

Le Groupe Figeac Aero, à travers ses filiales marocaines, se renforce ainsi en tant que fournisseur majeur de Safran Nacelles et des principaux donneurs d’ordre, et se positionne pour faire face au défi des montées en cadence attendues sur l’ensemble de la Supply Chain pour les années à venir.

LNT avec MAP

