La Tribune de Nas : Notre « Best FIFA PLAYER »

La FIFA vient de dévoiler la liste des 11 nominés pour le « BEST PLAYER », qui va récompenser le meilleur joueur du monde sur l’année, quelque peu particulière, de 2020.

France Football a décidé d’annuler le ballon d’or ; une décision idiote comme si le football était annulé. Ce trophée reste donc le seul qui récompensera le meilleur joueur du monde. On va vous donner notre classement, et on vous explique tout cela.

Kylian Mbappé :

8 matchs consécutifs sans marquer le moindre but en Champions League. La tête de noisette qui a pris le melon ne mérite pas d’être dans ce classement.

C’est facile de marquer contre Dijon et Angers, mais quand il faut être décisif avec son équipe dans les matchs couperets dans les matchs de Champions League, on est aux abonnés absents…

Il ne mérite même pas d’être parmi les nominés. Sur l’année civile, un joueur comme Zlatan Ibrahimovitch ou Erling Haaland aurait plus mérité cette nomination.

Neymar Jr :

Des prestations en dents de scie et des blessures à répétition n’ont pas permis d’avoir le meilleur Neymar. Il aurait pu aspirer à ce trophée, s’il avait été décisif en finale de Ligue des Champions face au Bayern Munich. Comme son ami, la noisette, il a fait un non match en finale. Quand tu vaux 220 millions d’Euros, tu te dois d’aller faire une grande performance dans le match le plus important de l’histoire de ton club.

Lionel Messi

Une saison à oublier. 0 titre! Une humiliation face au Bayern Munich! Un vrai faux départ qui a créé un tremblement de terre dans le monde du Football. Leo a vécu sa pire année.

Il ne mérite malheureusement pas plus que cette 8 ème place, même s’il nous a fait rêver durant toutes ces années.

La Pulga doit quitter le FC Barcelone, pour son bien et le bien de l’équipe. D’ailleurs on a bien vu comment les Blaugranas se sont bien débrouillés (0-4) ce mardi face au Dynamo Kiev sans… Lionel Messi…

Mohamed Salah

L’Égyptien a été l’un des artisans de la victoire de Liverpool en Premier League. Un trophée que ce club légendaire attend depuis belle lurette !

Le pharaon est un exemple de ténacité. « Viré » par le Mourinho de Chelsea, il a su rebondir et ne pas lâcher l’affaire. Aujourd’hui il est indéniablement l’un des meilleurs attaquants du monde.

Virgil Van Dijk

C’est le meilleur défenseur d’Europe. Acheté de Southampton, tout le monde critiquait Jurgen Klopp pour le prix exorbitant de son achat, nous les premiers.

C’est là où on voit la différence entre un bon entraineur et un excellent entraineur. Un excellent entraineur transforme un joueur à potentiels en star, et c’est ce qu’a fait le coach allemand. Une grosse blessure va l’éloigner des terrains 6 mois, espérons qu’il revienne à son meilleur niveau.

Sadio Mané

35 matchs: 18 buts et 7 passes décisives. Nous ne sommes pas fans des statistiques, mais là, ça nous montre l’impact du Sénégalais sur l’attaque des Reds. Facile techniquement, l’ancien joueur de Metz est devenu un serial buteur !

Quelle fierté, et quel bel exemple pour le continent Africain !

Plusieurs rumeurs l’envoient au Real Madrid, ça serait amplement mérité.

Sergio Ramos

Un joueur détestable au regard haineux, mais on ne peut pas lui enlever que c’est un vrai leader, qui sait transcender son équipe.

Il a été l’artisan de la victoire du Real Madrid en Liga. En plus de ses qualités défensives hors norme, SR4 a été buteur et décisif sur les dernières minutes.

Kevin de Bruyne

Le meilleur milieu de terrain du monde! cette phrase résume à elle seule, le joueur. Un milieu de terrain complet, moderne, qui sait tout faire. Une qualité de frappe et une vision de jeu sans égal. C’est le poumon de Manchester City !

Peut-être qu’un transfert dans un club plus huppé comme le Real Madrid lui permettrait de franchir un cap.

Cristiano Ronaldo

Des statistiques affolantes et une envie incroyable d’aller chercher des buts et des titres, c’est Cristiano Ronaldo.

Il va bientôt battre tous les records. Il est à 18 buts de Pelé. Il a été placé sur la liste des transferts par la Juventus de Turin ; On le voit bien remplacer Kylian Mbappé, qui partirait au Real Madrid et récupérer le numéro 7…aux côtés de Neymar…

Thiago Alcantara

Avec Manuel Neuer absent surprise de cette liste, c’est LE joueur qui a fait gagner la Champions League au Bayern Munich.

Un mélange d’Andres Iniesta et Xavi. Quel dommage d’être parti du FC Barcelone. Lui qui voulait du temps de jeu, et a exigé son départ, aurait dû rester. Il fait néanmoins, une très belle carrière et effectue des débuts prometteurs chez les Reds de Liverpool…

Robert Lewandowski

Le meilleur joueur de l’année 2020! Une année phénoménale! Il a tout raflé. Il est désormais 3 ème meilleur buteur de la Ligue des Champions avec 71 buts juste derrière les deux extraterrestres.

Le ballon d’or a été annulé, nous lui décernons donc le prix « The Best FIFA PLAYER », et c’est amplement mérité !

Nas