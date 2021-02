Voici l’essentiel de la note de conjoncture de la Direction du Trésor et des Finances Extérieures (DTFE) du mois de janvier 2021 :

Conjoncture Internationale :

– USA : Net rebond de l’activité économique de 33,4% au T3-20, en rythme annualisé, contre -31,1% au trimestre précédent. De son côté, l’indice ISM manufacturier a affiché une hausse de 3,2 points d’un mois à l’autre pour atteindre 60,7 points en décembre, son plus haut niveau depuis août 2018 ;

– Zone Euro : Redressement de la croissance économique de 12,5% T/T au T3-20 contre -11,7% au T2-20 et hausse de l’indice PMI composite à 49,1 points en décembre après 45,3 points en novembre ;

– Pays émergents : Accélération de la croissance économique en Chine à +4,9% au T3-20, en glissement annuel, après +3,2% au T2-20 ;

– Hausse des cours des produits énergétiques en décembre (Pétrole +15%, Gaz butane +28,9% et Gasoil +17,2%) et appréciation des cours des produits non énergétiques (blé tendre français +3,2% et maïs +4,4%) à l’exception du sucre brut (-1,7%) ;

– Redressement généralisé des principaux indices boursiers en décembre (+7% pour le NASDAQ, +4,1% pour le S&P500, +4,1% pour l’Euro Stoxx50 et +5,6% pour le MSCI-EM).

Conjoncture nationale :

– Contraction de 7,2% du taux de la croissance économique au T3-20 contre +2,4% au T3-19. Cette situation est liée aux baisses des valeurs ajoutées agricole de 8,6% et non agricole de 6,7% ;

– Baisse des débarquements des produits de la pêche côtière et artisanale à fin décembre de 7,1% en volume et de 8,5% en valeur ;

– Hausses respectives de 5,5% et de 10,1% de la production des phosphates et de ses dérivés à fin novembre 2020 contre +3,7% et 12,6% il y a un an ;

– Repli du taux d’utilisation des capacités de production industrielles de 9,9 points en moyenne des onze premiers mois de l’année 2020 pour s’établir à 64,4% ;

– Baisse de la production locale d’électricité de 4,1% à fin 2020 contre +17,2% un an auparavant ;

– Quasi-stagnation des ventes de ciment en décembre, ramenant ainsi la contre-performance annuelle à -10% en 2020 contre +2,6% un an auparavant ;

– Sensible repli de l’activité touristique avec -78% des arrivées et -70% des nuitées réalisées dans les hôtels classés à fin septembre 2020 ;

– Allègement de 49,2 MMDH du déficit commercial pour s’établir à 138,8 MMDH à fin novembre, suite à une baisse de 71,2 MMDH ou 15,9% des importations plus importante que celle des exportations (-22 MMDH ou -8,4%) ;

– Hausse des Avoirs Officiels de Réserve de 38,5 MMDH au terme des onze premiers mois de l’année 2020 pour atteindre 291,8 MMDH, permettant ainsi de couvrir 7 mois et 29 jours d’importations de biens et services ;

– Progression des crédits bancaires de 21,5 MMDH ou 2,4% à fin novembre 2020 contre +21,4 MMDH ou +2,5% un an auparavant. Compte non tenu des crédits à caractère financier, l’additionnel du crédit bancaire ressort à 23,7 MMDH ou 3% contre +29 MMDH ou +3,9% ;

– Creusement du déficit de liquidité de 1,2 MMDH en novembre pour atteindre 96,3 MMDH et ce, contre 65,5 MMDH en début d’année ;

– Maintien du taux d’inflation à un faible niveau de +0,7% en 2020 contre +0,2% en 2019, suite à l’augmentation des prix des produits alimentaires (+0,9% contre -0,9%) et non alimentaires (+0,5% contre +1%);

– Creusement du déficit budgétaire pour se situer à près de 82,4 MMDH à fin 2020 contre 40,5 MMDH à fin 2019, recouvrant une baisse des recettes ordinaires de 23,7 MMDH ou 9,4% et une hausse de 7,6 MMDH ou 3,4% des dépenses ordinaires ;

– Hausse de l’encours de la dette globale du Trésor à fin novembre 2020 de 68,9 MMDH ou 9,2% par rapport à fin 2019 pour atteindre 818 MMDH contre +31,6 MMDH ou +4,4% au terme de la même période de l’année précédente ;

– Poursuite de l’amélioration des conditions de financement sur le marché des adjudications des valeurs du Trésor (MAVT) avec des baisses, en GA à fin novembre 2020, allant de 12 pbs pour les maturités à 10 ans à 66 pbs pour celles à 13 semaines ;

– Hausse du taux de chômage de 3,3 points à 12,7% au niveau national au terme du T3-20, soit +3,8 points en milieu urbain (16,5%) et +2,3 points en milieu rural (6,8%).

LNT avec CdP

