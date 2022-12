Le Conseil d’Administration de Wafa IMA Assistance tenu le 08 décembre 2022 a nommé M. Mohamed IBRAHIMI Directeur Général de Wafa IMA Assistance à partir du 1er janvier 2023 en succession de M. Badr BELGHITI, qui a été promu au sein de Wafa Assurance au poste de Directeur Général Délégué en charge du Pôle Entreprise.

A date le bilan de Wafa IMA Assistance est éloquent avec (i) une croissance de la part de marché qui est passée de 18% en 2019 à 23,5% en juin 2022, (ii) une croissance de la part de résultat qui est passée de 19% en 2019 à 53% en 2021, (iii) une internationalisation de la compagnie à travers l’ouverture d’une succursale de réassurance en Côte d’Ivoire permettant d’offrir les produits d’assistance dans les 14 pays de la zone CIMA et à travers un accord de réassurance d’assistance pour le marché tunisien, (iv) le lancement de la digitalisation de Wafa IMA assistance.

Dans le cadre de ses nouvelles missions, M. IBRAHIMI s’appuiera sur sa technicité, son savoir-faire ainsi que sur ses compétences commerciales et de développement pour mener à bien les missions fixées par le Conseil d‘Administration de Wafa IMA Assistance :

Développer de manière rentable la part de marché de Wafa IMA Assistance, Continuer le développement régional à travers (i) la succursale de réassurance de Wafa IMA Assistance basée en Côte d’Ivoire afin de saisir les opportunités offertes par les forts besoins d’assistance grandissants en Afrique et en priorisant les marchés ivoiriens, sénégalais et camerounais (ii) les accords de réassurance conclus sur le marché tunisien (iii) l’implantation de Wafa IMA Assistance dans des marchés prometteurs en soutien du développement des actionnaires de Wafa IMA Assistance, Veiller à maintenir une qualité de service irréprochable, pierre angulaire de la relation de confiance établie avec les clients et les partenaires du fait que les prestations d’assistance relèvent fréquemment de l’urgence, Accélérer le développement de la digitalisation de Wafa IMA Assistance.

M. IBRAHIMI est titulaire d’une licence en Sciences Economiques de l’Université Hassan II, d’un diplôme d’analyse des marchés financiers de l’école POLYFINANCE/ SFAF [Société Française des Analystes Financiers] et d’un DESS Banque & Finance de l’Université François Rabelais de Tours. En 2014, il a enrichi son parcours académique par un MBA en Audit et Management des Risques et des Assurances de l’Entreprise de l’Ecole Supérieure d’Assurances[ESA] à Paris. M. IBRAHIMI a démarré sa carrière professionnelle en 1994 dans le secteur bancaire pour occuper plusieurs fonctions et participer à la création et à la fondation de Wafa Bourse. En 2006, il intègre le secteur de l’assurance en tant que Senior Manager Animation des Réseaux Exclusif, Courtage et Bancassurance pour ensuite occuper les fonctions de Directeur Délégué Réseaux Propres & Assimilés, Marché des Particuliers & Professionnels au sein d’une compagnie d’assurance de la place. En 2009, il réintègre le groupe en rejoignant Wafa Assurance à la tête de la Direction Réseaux Agents et Courtiers, avec la mission de structurer la fonction commerciale, de développer son réseau de distribution, d’améliorer son rang au niveau de la branche automobile et de diversifier l’activité de son Réseau Exclusif, avant de prendre la direction du projet Takaful dix ans après, où il a piloté l’étude, la conception et le lancement de la nouvelle filiale du Groupe, Wafa Takaful, en tant qu’opérateur multipartenaires.

