L’Association Casamémoire organise les Nocturnes du Patrimoine de Casablanca les 31 mars et 1er avril à partir de 21h. Cette troisième édition propose trois circuits guidés pour explorer l’histoire et l’architecture de la ville, notamment l’ancienne médina, le centre historique et le quartier des Habous. Les participants pourront découvrir la ville sous un nouvel angle en appréciant ses ambiances nocturnes. Aucune réservation n’est nécessaire pour participer aux balades guidées.

Il est à préciser que Casamémoire est une association qui se consacre à la valorisation du patrimoine du XXe siècle et organise également des visites architecturales, des conférences et participe à des colloques et séminaires.

