Les programmes d’interconnexion via autoroute de l’eau entre les bassins de Sebou et de Bouregreg vont se poursuivre en vue de satisfaire les besoins de plus de 12 millions de personnes à Rabat, Casablanca et les régions avoisinantes, a assuré, jeudi à Rabat, le ministre de l’équipement et de l’eau, Nizar Baraka.

Dans une déclaration à la presse à l’issue de la réunion du Comité de pilotage du programme national d’approvisionnement en eau potable et d’irrigation 2020-2027, présidée par le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, le ministre a souligné que le comité veille, conformément aux Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, à poursuivre les programmes tracés, à savoir le dessalement de l’eau au profit des régions qui pâtissent de pénurie, ainsi que l’acquisition de plusieurs unités mobiles de dessalement et de traitement de l’eau minérale.

Il a mis l’accent sur la nécessité de renforcer et d’exploiter les forages pour répondre aux besoins des habitants des zones rurales qui souffrent de pénurie d’eau, ainsi que de poursuivre les politiques proactives pour faire face aux problèmes soulevés dans ces zones, à travers le déploiement des moyens, tels que des camions-citernes permettant d’assurer l’approvisionnement des habitants en eau potable.

Il a, par ailleurs, affirmé que les efforts se poursuivent pour réaliser l’interconnexion des barrages Oued El Makhazin et Dar Khroufa pour assurer l’approvisionnement en eau potable des habitants de Tanger.

LNT avec Map

