L’enveloppe dédiée au programme national pour l’approvisionnement en eau potable et l’irrigation 2020-2027 s’élève à 150 milliards DH (MMDH) après sa révision, a affirmé, mercredi à Rabat, le ministre de l’Equipement et de l’Eau, Nizar Baraka.

Cette enveloppe a été au début de 115,4 MMDH avant qu’elle ne soit portée à 150 MMDH après sa révision, a précisé M. Baraka qui était l’invité du Forum de la MAP, tenu sous le thème « Stress hydrique: les mesures prises et les perspectives d’avenir », notant que cette hausse s’explique par les vagues successives de sécheresse durant la dernière décennie, ce qui a démontré la fragilité du système d’approvisionnement en eau en ces périodes de longue sécheresse.

Ce programme a permis d’accélérer le rythme d’investissement dans le domaine de l’eau, à travers l’accompagnement de la demande croissante sur les ressources hydriques et la garantie de la sécurité hydrique du pays, tout en limitant les effets du changement climatique, a-t-il relevé, rappelant qu’une commission nationale chargée du suivi de l’approvisionnement en eau a été mise en place en vue de prendre les dispositions et les mesures nécessaires conformément aux axes dudit programme.

Les modifications apportées au programme ont concerné l’inclusion de deux grands barrages à Bouregreg et Tensift, la révision de la programmation de trois barrages, l’inclusion de cinq barrages moyens à Benslimane, Tata, Tiznit, El Haouz et Taroudant, tout en fixant 200 projets supplémentaires qui seront étudiés et programmés durant la période 2025-2027.

Concernant la réutilisation des eaux usées, M. Baraka a fait état d’une actualisation du programme en intégrant d’autres stations de traitement des eaux usées pour mobiliser 100 millions de m3 à l’horizon 2026.

Pour ce qui est des mesures proactives prises par le gouvernement pour faire face aux effets de la sécheresse et garantir l’approvisionnement en eau, le ministre a rappelé la signature de conventions avec plusieurs intervenants pour la répartition du déficit et qui ont porté sur trois bassins hydrauliques et une région avec une enveloppe de 2,3 MMDH, outre la signature d’une convention pour la réalisation de petits barrages et barrages collinaires avec une enveloppe de 4,27 MMDH. Il a, dans ce sens, affirmé que 129 petits barrages ont été déjà programmés entre 2022 et 2024.

Il a également évoqué la signature d’une convention pour le soutien de l’approvisionnement du milieu rural en eau potable avec un coût de 4,31 MMDH (approvisionnement de 119 centres ruraux et près de 2400 douars), en plus de l’élaboration d’un programme d’urgence et complémentaire via deux conventions pour l’acquisition de stations mobiles de dessalement de l’eau de mer (26 stations) et de stations de déminéralisation des eaux saumâtres (15 stations) avec une enveloppe de 600 millions de dirhams et l’acquisition ou la location de camions citernes (971 MDH).

Toutes ces mesures actuelles et futures permettront de soutenir les ressources en eau souterraine et d’assurer l’approvisionnement en eau durant cette période délicate, en particulier dans le milieu rural, les villes et les grands centres qui ont connu ou connaîtront des pénuries d’eau, a-t-il ajouté, concluant qu’elles permettront aussi une exploitation rationnelle des ressources hydriques et une gestion exemplaire renforcée dans le domaine de l’efficacité énergétique.

