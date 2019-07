PARTAGER Nezha Hayat décorée par le Roi d’Espagne Felipe VI

La présidente de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC), Mme Nezha Hayat, a reçu, mardi à Rabat, la décoration de Commandeur de l’ordre du mérite civile, pour son engagement et son travail en faveur du renforcement des relations économiques maroco-espagnoles.

Cette décoration a été remise par l’ambassadeur du Royaume d’Espagne au Maroc, Ricardo Díez-Hochleitner, au nom du Roi d’Espagne Felipe VI, lors d’une cérémonie rehaussée par la présence de personnalités éminentes du monde de la politique, des affaires, de la diplomatie, de l’art et des médias.

« Au cours de son parcours professionnel, Mme Hayat a fait preuve non seulement d’une attitude attentive envers l’Espagne mais aussi très positive envers les entreprises espagnoles qui se sont rapprochées d’elle pour demander conseil, appui et suivi », s’est félicité M. Díez-Hochleitner, estimant que les mérites de Mme Hayat comme grande personnalité dans le monde économique et financier au Maroc « sont connus de tous ».

Exprimant sa reconnaissance au dévouement de Mme Hayat non seulement aux entreprises de l’IBEX 35 et du CAC 40 mais également aux petites et moyennes entreprises espagnoles, le diplomate espagnol a précisé que la décorée est une « femme très attachée au respect de la transparence dans les affaires, déterminée dans l’exercice de ses responsabilités, passionnée par ses principes, intelligente, loyale et dévouée à son travail et à son pays ».

Pour sa part, Mme Hayat a exprimé sa « profonde gratitude » au Roi d’Espagne Felipe VI pour cette grande distinction qui « illustre la qualité des relations économiques entre le Maroc et l’Espagne », estimant que dans cette dynamique de coopération forte et durable, le marché des capitaux marocains représente un levier de taille pour soutenir les entreprises et les investisseurs espagnols, dont le nombre au Maroc ne cesse de croître, notamment à travers des offres alternatives de financement et des instruments financiers modernes.

Faisant savoir que le marché des capitaux marocain présente un certain nombre de similitudes avec le marché des capitaux espagnol, la présidente de l’AMMC a précisé que depuis sa nomination à la tête de cette autorité, elle œuvre, aux côtés de ses équipes, « pour bâtir un marché transparent avec une régulation au service de la dynamique des marchés, afin que celui-ci contribue davantage au financement de l’économie marocaine tournée de plus en plus vers l’international ».

Elle a, dans ce sens, rappelé le mémorandum d’entente pour l’assistance et la coopération mutuelle entre l’AMMC et la Commission nationale du marché des valeurs (CNMV – Espagne), signé aux côtés de M. Sebastian Albella Amigo, président de la CNMV, devant le Roi Mohammed VI et le Roi d’Espagne Felipe VI, notant qu’elle œuvre depuis à tisser des liens de plus en plus solides avec la CNMV.

LNT avec MAP