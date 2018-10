PARTAGER Nezha Alaoui est nommée membre exécutive de la fondation « Fashion Trust Arabia »

Entrepreneuse, designer, photographe et humaniste, Nezha Alaoui -élue « icône féminin œuvrant pour un monde meilleur pour tous » – est la créatrice de Mayshad, une marque qui propose de la maroquinerie et du prêt-à-porter à la française.

Habituée à voyager dans les quatre coins de la planète, la jeune femme vit et travaille entre Paris, New York et Rabat. Elle se dit fière d’être Marocaine mais se considère surtout citoyenne du monde.

Dans la continuité de son rôle de représentante de la femme marocaine à l’international, Nezha Alaoui vient d’être nommée en tant que membre exécutive de la prestigieuse fondation de Fashion Trust Arabia.

Sous le patronage de Sheikha Moza Bint Nasser et sous la présidence effective de Sheikha AL Mayassa Bint Hamdan et Tania Fares, la FTA a pour but de promouvoir les jeunes talents dans les domaines du design et de la Mode dans le Monde Arabe.

Dans le cadre de sa nouvelle mission, Nezha Alaoui identifiera et accompagnera les jeunes talents marocains qui bénéficieront du support et de l’expertise de la FTA à travers des bourses, un partage de réseaux et des programmes de mentoring.

Les jeunes designers marocains souhaitant proposer leur candidature sont invités à soumettre leur portfolio à l’adresse suivante : contact@mayshadfoundation.org.

A.T