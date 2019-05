PARTAGER Nexum propose à Casablanca une nouvelle formation certifiante

Nexum, société de formation, de coaching et de consultance spécialisée dans l’accompagnement du changement des entreprises et affilié privilégié de Prosci, ouvre officiellement une seconde formation certifiante au cœur même de Casablanca.

Créée en Belgique en 2001, Nexum est aujourd’hui présente en France, Suisse, Luxembourg ainsi que dans les pays Scandinaves. Ayant détecté une opportunité de marché dans les pays africains francophones, ses fondateurs ont décidé d’ouvrir les possibilités de collaboration sur le continent en entrant tout d’abord sur le marché marocain.

Après une première certification inter-entreprises qui a eu du succès auprès des participants, Nexum a voulu continuer sur cette lancée et ouvrir une seconde session inter-entreprises. «Derrière cette démarche, Nexum espère créer une nouvelle communauté d’experts en conduite du changement certifiés en Afrique francophone et permettre aux organisations marocaines de bénéficier de l’accès à la méthodologie la plus reconnue dans le monde, aux outils et à la formation de Prosci », souligne le groupe.

Cette seconde certification est prévue du 18 au 20 juin 2019, dans l’enceinte de l’hôtel Kenzi Tower, à Casablanca.