Nexteer Automotive pose la première pierre de sa nouvelle usine à Kenitra

Nexter Automotive donnera le coup d’envoi des travaux de sa nouvelle usine à Kenitra au Maroc le 22 mars prochain. Dans un premier temps, elle produira des systèmes de direction assistée électriques (Electric Power Steering, EPS) avant d’étendre la production aux systèmes de transmission. La société prévoit d’embaucher 500 personnes à l’horizon 2020, dont 70 en 2018.

Actuellement, Nexteer recrute activement des profils spécialisés pour démarrer la production et recherche également des ingénieurs qualité et des ingénieurs produits, des techniciens qualités, des opérateurs ainsi que des employés pour les fonctions finance, ressources humaines logistique et technologie de l’information. Les candidats intéressés peuvent postuler via le site web : www.nexteer.com/careers. Il est prévu que la société compte 220 employés en 2019, puis 500 en 2020.

La nouvelle unité de production de Nexteer couvre 18 000 M2, la première du genre en Afrique. Les représentants de la société ont signé avec les Autorités marocaines en juillet 2017 le Mémorandum of Understanding confirmant le projet d’investissement.

Un projet ambitieux

L’accord officiel a quant à lui été signé le 11 décembre 2017 dernier, à Casablanca, par le roi Mohammed VI, les représentants du gouvernement, ainsi que les représentants de Nexteer Automotive. Ces jalons ont abouti à la cérémonie de lancement des travaux de construction qui a été organisée ce 22 mars 2018 et à laquelle ont assisté de nombreux invités de marque, dont M. Othman El Ferdaous, Secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Industrie, de l’Investissement, du Commerce et de l’Economie Numérique, Chargé de l’Investissement. « Nexteer est un fournisseur mondial et global de direction assistée et d’arbres de transmission, et il s’agit de sa 25e usine dans le monde. Avec ce nouveau projet, la chaîne de valeur automobile s’étoffe et le secteur gagne en profondeur et en densité technologique », a déclaré M. El Ferdaous, en ajoutant que l’activité contribuera également au développement de la région.