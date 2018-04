PARTAGER Les News d’Afrique de la semaine du 9 au 15 avril 2018

La BID annonce plus de 500 millions de dollars de prêts en faveur de l’Afrique

Le Groupe de la Banque islamique de développement (BID) a annoncé être sur le point d’accorder plus de 500 millions d’euros au continent africain, via des prêts qui viendront financer des projets en Côte d’Ivoire, en Tunisie, et au Sénégal.

La BID signe une ligne de financement avec cinq banques d’Afrique subsaharienne

La Société islamique pour le développement du secteur privé (SID), branche de la Banque Islamique de Développement (BID) vient de signer une ligne de financement de 135 millions d’euros à cinq banques africaines.

BCG : L’intégration économique africaine s’accélère grâce au dynamisme des entreprises privées

L’intégration économique africaine s’est considérablement accélérée depuis 2006, grâce notamment au dynamisme des entreprises privées, selon un rapport publié par Boston Consulting Group (BCG). Intitulée «Pioneering One Africa: The Companies Blazing a Trail Across the Continent » (Construire l’Afrique unie: les entreprises privées montrent la voie à travers le continent), l’étude montre qu’entre 2006-2007 et 2015-2016, le montant annuel moyen d’investissements directs étranges provenant d’autres pays africains sur le continent est passé de 3,7 milliards de dollars à 10 milliards de dollars.

Le Bénin et le Niger lorgnent “la piste chinoise” pour leur projet ferroviaire

Les présidents béninois Patrice Talon et nigérien Mahamadou Issoufou ont indiqué vendredi soir étudier une coopération avec la Chine pour réaliser un ambitieux projet de boucle ferroviaire ouest-africaine, au point mort depuis des années.

Cameroun : le plan numérique vise 300 milliards Fcfa de recettes fiscales

Au Cameroun, le numérique est considéré comme un maillon stratégique pour le développement de l’économie du pays. Les autorités estiment même que le secteur peut aider significativement à améliorer les recettes du pays. Selon le ministère camerounais des postes et télécommunications, c’est une vision qui a prévalu à l’élaboration du Plan stratégie Cameroun numérique à l’horizon 2020.

Une mission du FMI annoncée au Congo Brazzaville

« Le Congo a demandé l’assistance financière du Fonds dans le cadre de la stratégie de réforme régionale de la CEMAC, à savoir l’Union monétaire de l’Afrique centrale comme vous le savez. Donc, il y a des progrès significatifs dans nos discussions y compris sur la dette et sur les questions de gouvernance. Et la nouvelle est que la mission du FMI est prévue à Brazzaville début avril », a fait savoir M. Rice…

LafargeHolcim Côte d’Ivoire décroche le prix du meilleur ciment de l’année

La marque ciment Bélier de LafargeHolcim Côte d’Ivoire est élue meilleur produit de l’année 2018 dans la catégorie ciment. Cette reconnaissance lui a été décernée ce 6 avril à Abidjan par le « Label des Consommateurs Africains » au cours de la cérémonie de remise des prix du consommateur, en présence de Souleymane Diarrassouba, ministre ivoirien en charge du Commerce.

Troisième forum sur le financement climatique et des énergies propres en Afrique de l’Ouest

La Banque Africaine de Développement tient le troisième Forum sur le financement climatique et des énergies propres en Afrique de l’Ouest à Abidjan, en Côte d’Ivoire, le 12 avril 2018. Ce Forum est organisé par le Private Financing Advisory Network (PFAN) en partenariat avec le Centre pour les Energies Renouvelables et l’Efficacité Energétique de la CEDEAO (CEREEC).

MTN et Ecobank partenaires pour l’inclusion financière via le mobile

Les groupes MTN et Ecobank ont annoncé mardi 10 avril 2018 en fin de journée, la signature d’un protocole d’entente visant à innover et renforcer l’accès aux services financiers pour leurs clients, dans les pays où ils sont présents.

Côte d’Ivoire: la part des PME dans la commande publique estimée à 42%

La part des Petites et moyennes entreprises (PME) dans la commande publique en Côte d’Ivoire est estimée à 42% à fin 2017, a indiqué jeudi à Abidjan le directeur de Cabinet adjoint du ministère en charge du Commerce, de l’artisanat et de la promotion des PME, Ahmed Diomandé, lors d’une cérémonie.

Côte d’Ivoire: le déficit du solde budgétaire devrait se situer à 3,75% du PIB

Le déficit du solde budgétaire de la Côte d’Ivoire devrait se situer à 3,75% du Produit intérieur brut (PIB) »cette année », a déclaré jeudi, Dan Ghura, chef de mission pour la Côte d’Ivoire du Fonds monétaire international (FMI) après un entretien avec le président ivoirien Alassane Ouattara…

La BID va prêter 3 milliards $ à l’Egypte entre 2018 et 2020

Le groupe de la Banque islamique de développement (BID) va accorder à l’Egypte, une enveloppe d’un montant global de 3 milliards de dollars entre 2018 et 2020, selon un communiqué publié le 5 avril par le ministère Egyptien de l’Investissement et de la coopération internationale.

Egypte : 25 milliards $ d’investissements pour 16 projets d’hydrocarbures

Vendredi, le ministre égyptien en charge des Hydrocarbures, Tarek El Molla, a annoncé que, d’ici les quatre prochaines années, 25 milliards de dollars devraient être investis dans 16 projets de production de pétrole et de gaz, dans la Méditerranée.

L’Égypte envisage la création d’un centre logistique en Afrique de l’Ouest

L’Egypte pourrait mettre en place un centre logistique en Afrique de l’Ouest pour booster ses exportations dans la région, a indiqué mercredi dernier, le ministre égyptien du commerce, Tarek Kabil.

Kenya : les devises d’exportation de café en chute

Au Kenya, les expéditions de café ont reculé de 11% en valeur sur le premier semestre de la saison 2017/2018 (septembre à mars) pour se situer à 10,4 milliards de shillings, soit 103 millions $. L’information a été communiquée par la Bourse du Café de Nairobi (NCE).

Le Kenya va lancer une société de refinancement hypothécaire

Le Kenya va lancer une société de refinancement hypothécaire pour augmenter l’offre de logements dans le pays et faciliter l’accès des banques locales aux financements à long terme pour les prêts immobiliers, selon un communiqué rendu public le 5 avril par le Trésor kényan.

Mauritanie : Total reçoit le feu vert pour de nouvelles explorations d’hydrocarbures

Le groupe français Total continue sa percée en République de Mauritanie. Dans un communiqué du ministère mauritanien du Pétrole, de l’énergie et des mines, les autorités du pays ont annoncé que le groupe prévoit le forage de deux puits d’exploration à l’horizon 2019.

First City Monument Bank envisage de se lancer dans la banque de détail au Royaume-Uni

Le groupe bancaire nigérian First City Monument Bank (FCMB), a annoncé, qu’il envisage de transformer son unité spécialisée dans la banque d’investissement et de financement au Royaume-Uni en une filiale opérant dans la banque de détail. «Nous cherchons à transformer FCMB UK, notre unité de banque de gros en Grande-Bretagne, en une banque de détail pour consolider notre bilan et attirer des clients non-institutionnels.», a déclaré le directeur général du groupe, Ladi Balogun, lors d’une conférence de presse.

Lafarge Africa a creusé ses pertes sur l’année 2017, mais demeure optimiste pour 2018

Les ventes de Lafarge Africa Wapco, le groupe filiale au Nigéria du geant mondial des matériaux de construction Lafarge/Holcim, a plongé de 7,4% sur le Nigerian Stock Exchange, au terme de la journée du 9 avril 2018, et cela, malgré l’annonce d’un dividende de 1,5 naira pour chaque action.

Nigeria : plus de 190 projets de transmission et de distribution électriques en cours

Au Nigeria, la Transmission Company of Nigeria (TCN) et la Niger Delta power Holding Company (NDPHC) inaugureront au cours des semaines à venir, plus de 190 projets de transmission et de distribution électriques. Cette information a été communiquée par Babatunde Fashola, le ministre nigérian de l’Energie qui a affirmé que le gouvernement participe ainsi, à l’extension du réseau électrique national.

Le Tchad construit son premier dépôt de pétrole

Le président tchadien, Idriss Deby Itno a procédé en milieu de semaine, au lancement officiel des travaux de construction du premier dépôt pétrolier du pays, destiné à aider le pays à mieux contrôler le marché local de l’or noir et à éviter toute pénurie des carburants.

La CEMAC étudie son budget à Ndjamena

La capitale tchadienne a accueilli une session extraordinaire du Parlement de la Communauté économique et monétaire des États de l’Afrique centrale (CEMAC), consacrée à l’examen pour adoption, du projet de budget de la Communauté qui s’élève à 46 milliards de francs CFA.

La Tunisie dévoile sa feuille de route sur les énergies renouvelables

Le chef du gouvernement tunisien Youssef Chahed a annoncé une série d’actions et de projet que l’exécutif entend mettre en œuvre au cours des mois à venir.