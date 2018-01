PARTAGER Les News d’Afrique de la semaine du 29 janvier au 4 février 2018

À Addis-Abeba, le chef de l’ONU signe un nouvel accord de coopération avec l’Union africaine

La coopération avec l’Union africaine est essentielle pour que les Nations Unies puissent remplir leur mandat, a déclaré samedi le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, à Addis-Abeba, en Éthiopie, où les deux organisations ont signé un nouvel accord pour renforcer leur collaboration dans une série de domaines.

Lancement du très attendu Marché Unique Africain du Transport Aérien

Le SAATM est le premier projet phare de l’Agenda 2063 de l’UA et vise à créer un marché unique et unifié du transport aérien en Afrique, à libéraliser l’aviation civile sur le continent et à faire avancer le programme d’intégration économique de l’Afrique. (maroc-le-secteur-de-la-plasturgie-devrait-generer-3-milliards-de-chiffre-d-affaires-et-475-000-emplois-en-2023) Maroc : le secteur de la plasturgie devrait générer 3 milliards $ de chiffre d’affaires et 475 000 emplois en 2023.

La zone UEMOA s’ouvre à de nouveaux instruments de gouvernance bancaire

L’espace UEMOA et la zone UMOA, l’union monétaire ouest-africaine, s’ouvrent à de nouveaux instruments de gouvernance bancaire mis bientôt sur le marché, aux fins de renforcer la visibilité et la notoriété des établissements de crédit dans la politique de globalisation économique.

Burkina Faso : la fondation Bill et Melinda Gates appuiera le PNDES, à hauteur de 46 millions $

La fondation Bill et Melinda Gates octroiera un don de 23 milliards FCFA (46 millions $) au Burkina Faso, indique un communiqué de la présidence burkinabé. Ce don de la fondation dirigée par le multimilliardaire américain, permettra de financer plusieurs projets dans le domaine de la nutrition et du planning familial.

Economie Ivoirienne: la production d’or en hausse

Le gouvernement ivoirien annonce que la production d’or de la Côte d’Ivoire a augmenté de 2,15% à 25 tonnes en 2017. Des gisements prometteurs sont en cours de développement, selon les autorités.

2 projets africains de pétrole et de gaz au cœur de la stratégie de développement du Thailandais PTTEP

La société publique thaïlandaise du pétrole, spécialisée dans l’Upstream, a indiqué qu’elle prévoit d’augmenter sa production d’hydrocarbures, d’ici les 5 prochaines années, en accélérant la prise de la décision finale d’investissement sur le projet de la Zone 1 au Mozambique et le projet algérien, Hassi Bir Rekaiz.



Nigeria : Bank of Industry annonce une opération forte pour recouvrer 48,6 millions $ de créances auprès de ses clients

Bank of Industry Ltd (BOI), l’une des plus importantes institutions financières du Nigéria a conclu un accord avec le ministère fédéral des finances portant sur le recouvrement de 17,5 milliards de vairas (48,6 millions $) de créances.

La microfinance CFE Tunisie prévoit de financer 5300 entrepreneurs à hauteur de 16,7 millions $ durant l’année 2018

Centre Financier aux Entrepreneurs (CFE) Tunisie, une institution de microfinance tunisienne, prévoit de financer 5300 entrepreneurs à hauteur de 40 millions de dinars tunisiens (16,7 millions $) au cours de l’année 2018.



Burkina Faso : Coris Bank revendique 6000 clients pour son service de finance islamique en seulement deux ans

Près de 6000 clients ont ouvert des comptes entre 2015 et 2017 au sein Coris Baraka, l’agence offrant des services de financement islamique, au sein de la filiale au Burkina Faso, de Coris Bank International.

Cameroun: les arriérés de paiement du secteur public aux entreprises privées perturbent le marché du crédit bancaire

Les arriérés de paiement du secteur public camerounais aux sociétés privées contribuent aux durcissement de l’accès aux crédit bancaires, ont fait savoir plusieurs responsables de banques…

Côte d’Ivoire : 15 millions $ de la Banque mondiale pour enrayer le déboisement et la dégradation des forêts

La Banque mondiale a approuvé un financement d’un montant total de 15 millions $ en faveur de la Côte d’Ivoire, dans le but d’aider à enrayer le phénomène de déboisement et de dégradation des forêts qui prend de l’ampleur dans le pays.

La zone de libre-échange continentale sera lancée le 21 mars, à Kigali

D’après le chef de l’Etat nigérien Mahamadou Issoufou, qui accordait une interview à la presse, lors du sommet de l’Union africaine (UA) qui s’achève ce jour à Addis-Abeba, en Ethiopie, le nouveau président en exercice de l’Union africaine, Paul Kagame, a convoqué une réunion extraordinaire des chefs d’Etat et de gouvernement du continent, à Kigali, au Rwanda, le 21 mars 2018, en vue du lancement officiel de la zone de libre-échange continentale (ZLEC).

Ethiopie : 10 millions $ de l’ONU pour aider les populations les plus vulnérables

L’Ethiopie bénéficiera d’un financement de 10 millions $ de la part de l’ONU pour améliorer les conditions de vie des populations les plus vulnérables, indique un communiqué de l’organisation publié ce lundi. Ce financement, qui provient du Fonds central d’intervention d’urgence (CERF) a été entériné par le secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires de l’ONU, Mark Lowcock.

Gabon : En 2018, Woodside Petroleum va forer deux puits de pétrole au large

Le pétrolier australien Woodside Petroleum a annoncé dans sa dernière mise à jour qu’il envisage forer, avant la fin de cette année, deux puits de pétrole au large du Gabon, notamment sur deux blocs différents (F14 et E13).

Liberia : George Weah annonce une révision de la Constitution et la réduction de son salaire et primes de 25%

A l’occasion de son premier « discours sur l’état de la nation » prononcé, ce lundi, devant le Sénat et l’Assemblée nationale, le nouveau Président du Libéria, George Weah, a annoncé son intention de réviser la Constitution du pays, mais également de réduire son salaire et ses primes de 25%.

Nigeria : Les travaux de construction du barrage de Mambila démarreront en 2018

Le Nigeria prévoit de démarrer les travaux de construction de la centrale hydroélectrique de Mambila en 2018. Les termes de financement de l’infrastructure d’une capacité de 3 050 MW et d’un coût estimé à 5,8 milliards $ ont été convenus avec Exim Bank de Chine.

Sénégal : La mine d’or de Mako entre en production

La compagnie minière Toro Gold a annoncé lundi, l’entrée en production de sa mine d’or de Mako, au Sénégal. La première coulée (41,2 kg) est survenue le 26 janvier 2018, soit deux semaines plus tôt que prévu.

La Tunisie devrait officiellement rejoindre le COMESA en avril 2018

Selon le président du comité de coordination du 20ème sommet de l’organisation qui se tiendra les 18 et 19 novembre 2018, deux nouvelles adhésions vont être officialisées lors du sommet, à savoir la Tunisie et la Somalie. Ces deux pays devraient officiellement rejoindre cette organisation pour porter à 21 le nombre de pays membres de cette zone de libre-échange des pays d’Afrique orientale et australe.

Afrique du Sud : Mercantile Bank Ltd recevra un nouveau prêt de 62 millions $ de la SFI pour financer des PME locales

Mercantile Bank Ltd, une banque commerciale sud-africaine recevra un nouveau prêt de 740 millions de rands (62 millions $) de la Société Financière Internationale (SFI). L’annonce a été faite par la SFI le 29 janvier 2018. Cette ressource qui doit être remboursée dans 7 ans permettra d’accroître le volume de financement des PME, notamment celles dirigées par des femmes.

Botswana: baisse de 17% des exportations de diamants bruts en 2017

En 2017, les exportations de diamants bruts du Botswana ont baissé de 17%, à 36,03 milliards de pulas (environ 3,76 milliards $), a rapporté, mardi, la Banque centrale. D’après l’institution, qui n’a pas précisé le volume de carats exporté, cette chute est due à la faible demande observée au deuxième semestre.

Cameroun : En 2016, les opérateurs des télécoms ont réalisé 13,8% de l’investissement national

Le marché des communications électroniques, sur lequel s’affairent les opérateurs de la téléphonie fixe et mobile, les fournisseurs d’accès internet (FAI) et autres opérateurs virtuels (MVNO), a été très dynamique, au cours de l’année 2016, surtout en matière d’investissements consentis.

Kenya : le déficit commercial franchit, pour la première fois, la barre de 10 milliards $

Selon les données de la Banque centrale du Kenya, le déficit commercial du pays continue de se creuser, atteignant 1034 milliards de shillings (environ 10,09 milliards $) au cours de la période allant de janvier à novembre 2017. Contre 774,04 milliards de shillings (environ 7,56 milliards $) sur la même période en 2016.

Ouganda : la BAD accorde un prêt de 94,5 millions $ pour un projet routier long de 118 km

La Banque africaine de développement (BAD) a accordé un prêt de 94,5 millions $ en faveur de l’Ouganda en vue du financement d’un important projet routier dans le pays.

LNT