PARTAGER Les News d’Afrique de la semaine du 29 janvier au 2 février 2018

La Bdeac débloque un financement de 33 milliards FCfa pour quatre pays

Le Conseil d’administration de la Banque de développement des Etats de l’Afrique centrale (Bdeac), s’est tenu à Brazzaville au Congo, le mercredi 24 janvier 2018, sous la présidence de Fortunato Ofa Mbo Nchama, président de la Banque. Examinant les dossiers de prêts, le Conseil a approuvé cinq propositions de financement pour un montant total de 33,125 milliards FCfa.

Marché financier unique de la CEMAC : Une mise en place pour mi-2019 ?

Des experts gouvernementaux et des marchés financiers réunis à Douala, proposent que le délai pour la fusion effective des places financières de Douala (Cameroun) et de Libreville (Gabon) puisse être repoussé au terme du premier semestre 2019.

La BAD présente sa nouvelle stratégie d’électrification de l’Afrique

New Way of Working. Tel est le nom de la nouvelle stratégie mise en place par la Banque africaine de développement (BAD) et visant à apporter l’électricité à 29,3 millions de personnes, d’ici à 2020. Cette nouvelle politique a été présentée par Akinwumi Adesina, le président de l’institution, lors d’une rencontre de haut niveau qui s’est tenue, le 28 janvier 2018, au siège de la Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique, à Addis-Abeba.

BID : Un fonds d’un milliard de dollars pour les infrastructures en Afrique

La Société islamique pour le développement du secteur privé et la société indienne de capital-investissement IIML ont signé un accord dans le but de créer un fonds d’un milliard de dollars, destiné au financement des infrastructures en Afrique.

Burkina Faso : la fondation Bill et Melinda Gates appuiera le PNDES

La fondation Bill et Melinda Gates octroiera un don de 23 milliards FCFA (46 millions $) au Burkina Faso, indique un communiqué de la présidence burkinabé.

Burkina Faso : Un nouveau gouvernement est en place

Le Président du Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré, a procédé ce mercredi à un remaniement ministériel. Toujours dirigée par le Premier ministre Paul Kaba Thiéba, la nouvelle équipe gouvernementale est composé de 33 membres dont 28 ministres, contre 32 membres pour le précédent remaniement du 20 février 2017. Par ailleurs, 09 nouveaux entrants sont annoncés dans ce gouvernement.

Côte d’Ivoire : La BOAD s’engage à poursuivre ses grands projets d’investissement

Le président de la Banque ouest africaine de développement (BOAD), Christian Narcisse Adovelande, a promis mardi au terme d’une audience avec le chef du Gouvernement ivoirien, Amadou Gon Coulibaly, de poursuivre les grands projets d’investissement entamés dans le pays.

Côte d’Ivoire : le marché des véhicules neufs dynamique

Selon les statistiques du Groupement interprofessionnel automobile, matériels et équipementiers (Gipame), environ 9 800 véhicules neufs ont été vendus en 2017, contre 8 660 en 2016, soit une progression de 9 %. Cette dynamique résulte de l’embellie dans le secteur du BTP et de la hausse de la production de cacao, Abidjan gardant une place importante dans la vente de véhicules neufs dans la sous-région, hors Nigéria.

Le Kenya cède la filiale pétrolière de Maersk à Total

La Présidence kényane Uhuru Kenyatta a annoncé la cession de la filiale pétrolière de Maersk au français Total. L’opération devrait accélérer la phase de pré-exploitation du champ pétrolier découvert par le groupe britannique Tullow Oil et le canadien Africa Oil en 2012 dans la région de Turkana, située au nord du Kenya.

Kenya : le déficit commercial franchit la barre de 10 milliards $

Selon les données de la Banque centrale du Kenya, le déficit commercial du pays continue de se creuser, atteignant 1034 milliards de shillings (environ 10,09 milliards $) au cours de la période allant de janvier à novembre 2017. Contre 774,04 milliards de shillings (environ 7,56 milliards $) sur la même période en 2016.

Libye : La relance de la production plombée par les contraintes budgétaires

En 2018, les efforts de la Libye pour relancer sa production pourraient être entravés par les contraintes liées au budget attribué à la compagnie publique nationale du pétrole (NOC). C’est ce qu’a indiqué, Mustafa Sanalla, le PDG de la société qui a anticipé qu’une fois de plus, les acteurs politiques utiliseront le budget pour essayer de contrôler la société.

Libye : 313 millions de dollars nécessaires pour aider la population

Alors que la population en Libye souffre d’un climat de violence et de crise politique, l’ONU et ses partenaires ont lancé jeudi un appel de fonds de 313 millions de dollars pour aider 940.000 personnes qui ont besoin d’assistance et de protection.

Rwanda : Transformer l’économie grâce à l’urbanisation

La croissance urbaine est un objectif clairement affiché par le Rwanda qui entend devenir un pays émergent d’ici 2020. Sa stratégie d’urbanisation est soutenue par la Banque mondiale qui finance à hauteur de 95 millions de dollars un projet de développement urbain visant à fournir des infrastructures et des services de base à la conurbation de Kigali et a six villes secondaires du pays : Muhanga (anciennement appelée Gitarama), Rubavu (Gisenyi), Nyagatare, Huye (Butare), Rusizi (Cyangugu) et Musanze (Ruhengeri).

Sénégal : les banques invitées à soutenir le retour des immigrés

Alioune Badara Mbengue, le gouverneur de la région de Louga, au Sénégal, a invité les banques commerciales à accompagner le retour au pays des Sénégalais de la diaspora, en finançant leurs projets. « Les banques doivent accompagner les émigrés en les aidant à rentrer au pays et à mettre en place des entreprises afin de créer des emplois, question de ne plus être tenté par l’aventure au large des côtes » a déclaré l’autorité.

La Tanzanie lance le passeport électronique

Le président de la République de Tanzanie, John Magufuli, a procédé au lancement officiel du passeport électronique tanzanien le 31 janvier 2018. La mise à la disposition des citoyens de ce document de voyage intelligent, le Chef de l’Etat a souligné qu’elle permettra entre autres, à la Tanzanie de renforcer sa sécurité nationale, de mieux contrôler les migrants illégaux et de générer des recettes supplémentaires pour le Trésor public.

Macron veut doubler les investissements français en Tunisie

Emmanuel Macron a appelé jeudi les entreprises à revenir investir en Tunisie avec l’objectif d’un doublement des investissements français d’ici 2022 afin d’aider ce pays à relancer son économie. L’ambition est « de doubler dans les cinq ans, dans mon quinquennat, les investissements français en Tunisie », a déclaré le chef de l’Etat français devant le Parlement tunisien.

Paradis Fiscaux : La Tunisie “sortie” de la liste Noire de l’Union Européenne

Depuis le 23 janvier 2018, l’Union Européenne, a retiré la Tunisie de sa liste noire des juridictions non coopératives en matière fiscale.